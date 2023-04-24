Покорят с первого кусочка: рецепт куриных маффинов в микроволновке

Полезное и сытное блюдо без никакой суеты на кухне

Хотите питаться правильно? Не начинайте это слишком резко, чтобы до конца дня не обнаружить себя с кусочком шоколадки во рту. Куриные маффины в микроволновке — это хорошее начало новой жизни.

Если у вас есть куриное филе, тыква, яйца, мука и сметана, Shuba рекомендует приготовить эти маффины. Они легкие, но одновременно питательные и богатые. Тем более, вам даже не понадобиться духовка — для вас все сделает микроволновка. Кушать их можно как горячими, так и холодным — они останутся мягкими даже на следующий день.

Как приготовить куриные маффины

Ингредиенты на 4 порции:

куриное филе — 1 шт.;

тыква — 150 г;

яйца — 1 шт.;

мука пшеничная — 40 г;

сметана — 20 г;

масло подсолнечное — 20 мл;

соль, перец черный молотый, приправа к курице — по вкусу.

Способ приготовления:

Филе помойте и нарежьте кусками. Тыкву очистите и нарежьте кубиками. Пропустить подготовленные ингредиенты через мясорубку или перебейте в блендере до получения однородной массы. Добавьте яйцо, сметану и перемешайте. Всыпьте просеянную муку, соль, перец и приправу. Тщательно вымешайте массу. Силиконовые формочки смажьте растительным маслом и выложите в них массу. Запекайте в микроволновке при мощности 750 Вт 8-10 минут до зарумянивания.

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