Покорят с первого кусочка: рецепт куриных маффинов в микроволновке
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Полезное и сытное блюдо без никакой суеты на кухне
Хотите питаться правильно? Не начинайте это слишком резко, чтобы до конца дня не обнаружить себя с кусочком шоколадки во рту. Куриные маффины в микроволновке — это хорошее начало новой жизни.
Если у вас есть куриное филе, тыква, яйца, мука и сметана, Shuba рекомендует приготовить эти маффины. Они легкие, но одновременно питательные и богатые. Тем более, вам даже не понадобиться духовка — для вас все сделает микроволновка. Кушать их можно как горячими, так и холодным — они останутся мягкими даже на следующий день.
Как приготовить куриные маффины
Ингредиенты на 4 порции:
- куриное филе — 1 шт.;
- тыква — 150 г;
- яйца — 1 шт.;
- мука пшеничная — 40 г;
- сметана — 20 г;
- масло подсолнечное — 20 мл;
- соль, перец черный молотый, приправа к курице — по вкусу.
Способ приготовления:
- Филе помойте и нарежьте кусками. Тыкву очистите и нарежьте кубиками. Пропустить подготовленные ингредиенты через мясорубку или перебейте в блендере до получения однородной массы.
- Добавьте яйцо, сметану и перемешайте. Всыпьте просеянную муку, соль, перец и приправу. Тщательно вымешайте массу.
- Силиконовые формочки смажьте растительным маслом и выложите в них массу. Запекайте в микроволновке при мощности 750 Вт 8-10 минут до зарумянивания.
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