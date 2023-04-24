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Покорят с первого кусочка: рецепт куриных маффинов в микроволновке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкуснейшие куриные маффины без хлопот и забот
Вкуснейшие куриные маффины без хлопот и забот. Фото shuba.life

Полезное и сытное блюдо без никакой суеты на кухне

Хотите питаться правильно? Не начинайте это слишком резко, чтобы до конца дня не обнаружить себя с кусочком шоколадки во рту. Куриные маффины в микроволновке — это хорошее начало новой жизни.

Если у вас есть куриное филе, тыква, яйца, мука и сметана, Shuba рекомендует приготовить эти маффины. Они легкие, но одновременно питательные и богатые. Тем более, вам даже не понадобиться духовка — для вас все сделает микроволновка. Кушать их можно как горячими, так и холодным — они останутся мягкими даже на следующий день.

Как приготовить куриные маффины

Ингредиенты на 4 порции:

  • куриное филе — 1 шт.;
  • тыква — 150 г;
  • яйца — 1 шт.;
  • мука пшеничная — 40 г;
  • сметана — 20 г;
  • масло подсолнечное — 20 мл;
  • соль, перец черный молотый, приправа к курице — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Филе помойте и нарежьте кусками. Тыкву очистите и нарежьте кубиками. Пропустить подготовленные ингредиенты через мясорубку или перебейте в блендере до получения однородной массы.
  2. Добавьте яйцо, сметану и перемешайте. Всыпьте просеянную муку, соль, перец и приправу. Тщательно вымешайте массу.
  3. Силиконовые формочки смажьте растительным маслом и выложите в них массу. Запекайте в микроволновке при мощности 750 Вт 8-10 минут до зарумянивания.

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