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Печень в кляре: простой рецепт - и феерический результат

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Блюдо, которое вас удивит - печень в кляре
Блюдо, которое вас удивит - печень в кляре. Фото shuba.life

Простой рецепт — и невероятный результат

Безусловно, куриная печень — просто кладезь витаминов. А если отказаться от простого классического обжаривания и приготовить по необычному рецепту, она способна вас удивить своим вкусом.

Сегодня попробуем приготовить печень в кляре по рецепту Shuba. Достаточно дополнить ее простым кляром из муки, яйца, воды и специй, как ингредиент приобретает новые привлекательные черты.

Как приготовить печень в кляре

Ингредиенты на 4 порции:

  • куриная печень — 500 г;
  • яйца — 1 шт.;
  • мука пшеничная — 100 г;
  • вода — 150 мл;
  • масло подсолнечное — 100 мл;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Печень помойте, удалите плёнки и нарежьте кусочками, посолите.
  2. Для кляра яйцо взбейте с 60 г муки, солью, перцем. Добавьте воду и перемешайте в однородную массу.
  3. Остальную муку насыпьте в плоскую тарелку. Кусочки печени сначала обваляйте в муке, затем обмакните в кляр.
  4. В сковороде разогрейте растительное масло и жарьте печень с двух сторон, по 3-4 минуты с каждой, до золотистой корочки. Выложите готовую печень на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Затем переложите в тарелку и подавайте теплой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как просто и быстро подготовить печень птицы или животного к приготовлению. Это очень важный этап, от которого зависит вкус продукта.

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