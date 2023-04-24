Печень в кляре: простой рецепт - и феерический результат

Простой рецепт — и невероятный результат

Безусловно, куриная печень — просто кладезь витаминов. А если отказаться от простого классического обжаривания и приготовить по необычному рецепту, она способна вас удивить своим вкусом.

Сегодня попробуем приготовить печень в кляре по рецепту Shuba. Достаточно дополнить ее простым кляром из муки, яйца, воды и специй, как ингредиент приобретает новые привлекательные черты.

Как приготовить печень в кляре

Ингредиенты на 4 порции:

куриная печень — 500 г;

яйца — 1 шт.;

мука пшеничная — 100 г;

вода — 150 мл;

масло подсолнечное — 100 мл;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Печень помойте, удалите плёнки и нарежьте кусочками, посолите. Для кляра яйцо взбейте с 60 г муки, солью, перцем. Добавьте воду и перемешайте в однородную массу. Остальную муку насыпьте в плоскую тарелку. Кусочки печени сначала обваляйте в муке, затем обмакните в кляр. В сковороде разогрейте растительное масло и жарьте печень с двух сторон, по 3-4 минуты с каждой, до золотистой корочки. Выложите готовую печень на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Затем переложите в тарелку и подавайте теплой.

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