Печень в кляре: простой рецепт - и феерический результат
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Простой рецепт — и невероятный результат
Безусловно, куриная печень — просто кладезь витаминов. А если отказаться от простого классического обжаривания и приготовить по необычному рецепту, она способна вас удивить своим вкусом.
Сегодня попробуем приготовить печень в кляре по рецепту Shuba. Достаточно дополнить ее простым кляром из муки, яйца, воды и специй, как ингредиент приобретает новые привлекательные черты.
Как приготовить печень в кляре
Ингредиенты на 4 порции:
- куриная печень — 500 г;
- яйца — 1 шт.;
- мука пшеничная — 100 г;
- вода — 150 мл;
- масло подсолнечное — 100 мл;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Печень помойте, удалите плёнки и нарежьте кусочками, посолите.
- Для кляра яйцо взбейте с 60 г муки, солью, перцем. Добавьте воду и перемешайте в однородную массу.
- Остальную муку насыпьте в плоскую тарелку. Кусочки печени сначала обваляйте в муке, затем обмакните в кляр.
- В сковороде разогрейте растительное масло и жарьте печень с двух сторон, по 3-4 минуты с каждой, до золотистой корочки. Выложите готовую печень на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Затем переложите в тарелку и подавайте теплой.
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