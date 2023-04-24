Зима прошла, а огурцы не съели: рецепт бюджетных бутербродов на скорую руку
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Немного времени и подручных ингредиентов — и закуска готова
Бутерброд стал самой популярной закуской не только в нашей стране, но и во всем мире. Существует много видов блюда: это бургеры и сэндвичи, бутерброды и канапе, тосты, хот-доги, гренки и даже закуски из лаваша. Для бутербродов могут использоваться не только хлеб, батоны и булочки. Многие вместо них берут крекеры или галеты, или даже совсем отказываются от мучной части бутерброда.
Сегодня попробуем приготовить бутерброды с огурцами и шпротами по совету "Бабусиних рецептів". Они получатся сытными и с нежным вкусом. Попробуйте – и вы не пожалеете.
Как приготовить бутерброды из шпрот и маринованных огурцов
Ингредиенты:
- соленые/маринованные огурцы – 5 шт.;
- шпроты – 200 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- багет – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- черный молотый перец – 1/2 ч. л.;
- подсолнечное масло – 100 мл.
Способ приготовления:
- Огурцы следует измельчить на мелких резцах терки и отжать лишнюю жидкость.
- В огуречную массу измельчаем чесночные зубчики, смешиваем.
- Лук нарезаем маленькими кубиками и обжариваем до чуть-чуть заметного золотистого оттенка. Соединяем огуречную массу с обжаренным луком и черным молотым перцем, перемешиваем.
- Нарезаем на тонкие ломтики багет, смазываем поверхность хлеба огуречной смесью.
- На огуречную массу выкладываем шпроты.
- Можно по желанию украсить бутерброды зеленью – петрушкой и укропом. Блюдо готово, приятного аппетита.
Из шпротов можно приготовить потрясающий салат. Это отличное блюдо за минимум времени.