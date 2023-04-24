Зима прошла, а огурцы не съели: рецепт бюджетных бутербродов на скорую руку

Немного времени и подручных ингредиентов — и закуска готова

Бутерброд стал самой популярной закуской не только в нашей стране, но и во всем мире. Существует много видов блюда: это бургеры и сэндвичи, бутерброды и канапе, тосты, хот-доги, гренки и даже закуски из лаваша. Для бутербродов могут использоваться не только хлеб, батоны и булочки. Многие вместо них берут крекеры или галеты, или даже совсем отказываются от мучной части бутерброда.

Сегодня попробуем приготовить бутерброды с огурцами и шпротами по совету "Бабусиних рецептів". Они получатся сытными и с нежным вкусом. Попробуйте – и вы не пожалеете.

Как приготовить бутерброды из шпрот и маринованных огурцов

Ингредиенты:

соленые/маринованные огурцы – 5 шт.;

шпроты – 200 г;

чеснок – 2 зубчика;

багет – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

черный молотый перец – 1/2 ч. л.;

подсолнечное масло – 100 мл.

Способ приготовления:

Огурцы следует измельчить на мелких резцах терки и отжать лишнюю жидкость. В огуречную массу измельчаем чесночные зубчики, смешиваем. Лук нарезаем маленькими кубиками и обжариваем до чуть-чуть заметного золотистого оттенка. Соединяем огуречную массу с обжаренным луком и черным молотым перцем, перемешиваем. Нарезаем на тонкие ломтики багет, смазываем поверхность хлеба огуречной смесью. На огуречную массу выкладываем шпроты. Можно по желанию украсить бутерброды зеленью – петрушкой и укропом. Блюдо готово, приятного аппетита.

Из шпротов можно приготовить потрясающий салат. Это отличное блюдо за минимум времени.