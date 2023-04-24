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Вкусный салат "из ничего": три ингредиента — и имеете сочную свежую закуску

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Самый простой салат из того, что есть в холодильнике
Самый простой салат из того, что есть в холодильнике. Фото lady.tochka.net

Весной так хочется витаминов

Если вам весной тоже хочется чего-нибудь свежего и хрустящего, а идти за упакованной зеленью лень, предлагаем приготовить салат из того, что есть в каждом холодильнике. Он просто готовится и отлично справляется со своей задачей.

Сочным рецептом поделились на портале trserial.net.ua. Для него требуются всего три ингредиента и заправка в виде сметаны или майонеза. Обычную капусту в составе можно заменить на пекинскую – так будет еще вкуснее.

Ингредиенты:

  • Капуста свежая – 300 г
  • Луковица – 1 штука
  • Яйца – 3 штуки
  • Соль, перец – по вкусу
  • Майонез или сметана – для заправки

Способ приготовления:

  1. Вкрутую сваренные яйца остужаем и очищаем. Мелко крошим и ошпариваем кипятком лук. Если есть лишнее время, можно и замариновать — добавить соль, сахар и уксус, хорошенько промять и оставить на 5 минут. После – откинуть на дуршлаг и пролить кипятком.
  2. Тонко шинкуем капусту. Яйца нарезаем небольшими кубиками.
  3. В салатнике соединяем все ингредиенты и заправляем майонезом или сметаной. По вкусу солим. Можно добавить свежую зелень.

Салат готов. Употреблять его следует сразу – если продукты успеют пустить сок, будет не так вкусно. Похожий, но еще более простой салат – ароматная хрустящая закуска из свежей моркови.

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#Рецепт #Салат #Капуста