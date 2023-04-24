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Лучший шоколадный пирог: без муки, духовки и нервов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Рецепт базовый, к нему можно добавить что угодно, в том числе – засахаренную вишню, как на фото
Рецепт базовый, к нему можно добавить что угодно, в том числе – засахаренную вишню, как на фото. Фото Скриншот Youtube "Простые рецепты от Ирины"

Действительно вкусный пирог "из ничего"

Шоколадные пироги и невероятные торты с шоколадом для многих людей – любимый десерт, но они отнимают много времени. Но этот пирог – исключение. Для него даже духовка не пригодится.

На портале "Хорошие новости" поделились рецептом вкусного шоколадного пирога с сырным кремом. Он готовится быстро и не нуждается в выпекании.

Ингредиенты:

  • 2 куриных яйца;
  • 2 банана;
  • 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
  • 50 граммов какао-порошка;
  • 50 граммов шоколада;
  • 60 мл молока;
  • 250 граммов крем-сыра;
  • 1 ложка ванилина;
  • 1 чайная ложка сока из лимона.

Способ приготовления:

  1. Очищаем бананы. Если они переспели – это будет даже лучше и вкуснее. Нарезаем их мелкими кусочками и пока отставляем.
  2. В глубокую миску выбиваем яйца, добавляем к ним какао-порошок и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем. Это можно делать венчиком, блендером, миксером или любым другим кухонным инструментом. Добавляем бананы и снова тщательно перемешиваем.
  3. Готовим подходящую форму, смазываем ее сливочным маслом и отправляем "запекаться" в микроволновку на 5-7 минут.
  4. Пока пирог готовится, приготовим глазурь и сырный крем. Для крема берём сыр и перемешиваем его с лимонным соком и ванилином. На водяной бане топим черный шоколад.
  5. Когда пирог готов, сверху промазываем нашим кремом, а затем поливаем готовым шоколадом.

Можно немного подержать его в холодильнике – чтобы схватился, но необязательно. Этот пирог готов к употреблению со вкусным ягодным мохито, как только остынет.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Десерт #без выпечки #Пиріг