Лучший шоколадный пирог: без муки, духовки и нервов
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Действительно вкусный пирог "из ничего"
Шоколадные пироги и невероятные торты с шоколадом для многих людей – любимый десерт, но они отнимают много времени. Но этот пирог – исключение. Для него даже духовка не пригодится.
На портале "Хорошие новости" поделились рецептом вкусного шоколадного пирога с сырным кремом. Он готовится быстро и не нуждается в выпекании.
Ингредиенты:
- 2 куриных яйца;
- 2 банана;
- 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
- 50 граммов какао-порошка;
- 50 граммов шоколада;
- 60 мл молока;
- 250 граммов крем-сыра;
- 1 ложка ванилина;
- 1 чайная ложка сока из лимона.
Способ приготовления:
- Очищаем бананы. Если они переспели – это будет даже лучше и вкуснее. Нарезаем их мелкими кусочками и пока отставляем.
- В глубокую миску выбиваем яйца, добавляем к ним какао-порошок и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем. Это можно делать венчиком, блендером, миксером или любым другим кухонным инструментом. Добавляем бананы и снова тщательно перемешиваем.
- Готовим подходящую форму, смазываем ее сливочным маслом и отправляем "запекаться" в микроволновку на 5-7 минут.
- Пока пирог готовится, приготовим глазурь и сырный крем. Для крема берём сыр и перемешиваем его с лимонным соком и ванилином. На водяной бане топим черный шоколад.
- Когда пирог готов, сверху промазываем нашим кремом, а затем поливаем готовым шоколадом.
Можно немного подержать его в холодильнике – чтобы схватился, но необязательно. Этот пирог готов к употреблению со вкусным ягодным мохито, как только остынет.