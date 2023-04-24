Лучший шоколадный пирог: без муки, духовки и нервов

Действительно вкусный пирог "из ничего"

Шоколадные пироги и невероятные торты с шоколадом для многих людей – любимый десерт, но они отнимают много времени. Но этот пирог – исключение. Для него даже духовка не пригодится.

На портале "Хорошие новости" поделились рецептом вкусного шоколадного пирога с сырным кремом. Он готовится быстро и не нуждается в выпекании.

Ингредиенты:

2 куриных яйца;

2 банана;

0,5 чайной ложки разрыхлителя;

50 граммов какао-порошка;

50 граммов шоколада;

60 мл молока;

250 граммов крем-сыра;

1 ложка ванилина;

1 чайная ложка сока из лимона.

Способ приготовления:

Очищаем бананы. Если они переспели – это будет даже лучше и вкуснее. Нарезаем их мелкими кусочками и пока отставляем. В глубокую миску выбиваем яйца, добавляем к ним какао-порошок и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем. Это можно делать венчиком, блендером, миксером или любым другим кухонным инструментом. Добавляем бананы и снова тщательно перемешиваем. Готовим подходящую форму, смазываем ее сливочным маслом и отправляем "запекаться" в микроволновку на 5-7 минут. Пока пирог готовится, приготовим глазурь и сырный крем. Для крема берём сыр и перемешиваем его с лимонным соком и ванилином. На водяной бане топим черный шоколад. Когда пирог готов, сверху промазываем нашим кремом, а затем поливаем готовым шоколадом.

Можно немного подержать его в холодильнике – чтобы схватился, но необязательно. Этот пирог готов к употреблению со вкусным ягодным мохито, как только остынет.