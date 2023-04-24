Супервкусные домашние котлеты: секретный рецепт сочного блюда

По этому рецепту котлеты получаются воздушные и сочные

Котлеты по-домашнему – на первый взгляд привычное блюдо. Но многие кулинары жалуются, что котлеты получаются резиновыми, жесткими или разваливаются при жарке.

На портале gurman.co.ua рассказали, как приготовить сочные, воздушные и вкусные котлеты. Секрет – в использовании двух видов фарша.

Ингредиенты:

фарш из свинины — 500 г

фарш из говядины — 500 г

батон

яйцо

три луковицы

чеснок – несколько зубчиков (при желании)

чистая вода — 300 мл

специи — по вкусу

Способ приготовления:

Ломтики белого хлеба опускаем в воду или молоко. Мясо вместе с луком пропускаем через мясорубку. Можно в этот момент добавить чеснок. В готовый фарш вбиваем яйцо, кладем мягкий хлеб, предварительно отжатый от излишней жидкости. ) Добавляем специи по вкусу, смешиваем. Из фарша делаем котлеты и поджариваем их до румяного цвета. Вливаем в сковороду немного воды, накрываем крышкой. Таким образом, готовим котлеты еще 10 минут.

Такой способ приготовления – кулинарная хитрость, с которой мясо и приготовится, и останется сочным. А если вы вдруг все же пересушили котлеты, то приготовьте к ним быструю вкусную подливку-спасительницу.