Супервкусные домашние котлеты: секретный рецепт сочного блюда
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По этому рецепту котлеты получаются воздушные и сочные
Котлеты по-домашнему – на первый взгляд привычное блюдо. Но многие кулинары жалуются, что котлеты получаются резиновыми, жесткими или разваливаются при жарке.
На портале gurman.co.ua рассказали, как приготовить сочные, воздушные и вкусные котлеты. Секрет – в использовании двух видов фарша.
Ингредиенты:
- фарш из свинины — 500 г
- фарш из говядины — 500 г
- батон
- яйцо
- три луковицы
- чеснок – несколько зубчиков (при желании)
- чистая вода — 300 мл
- специи — по вкусу
Способ приготовления:
- Ломтики белого хлеба опускаем в воду или молоко. Мясо вместе с луком пропускаем через мясорубку. Можно в этот момент добавить чеснок.
- В готовый фарш вбиваем яйцо, кладем мягкий хлеб, предварительно отжатый от излишней жидкости. ) Добавляем специи по вкусу, смешиваем.
- Из фарша делаем котлеты и поджариваем их до румяного цвета. Вливаем в сковороду немного воды, накрываем крышкой. Таким образом, готовим котлеты еще 10 минут.
Такой способ приготовления – кулинарная хитрость, с которой мясо и приготовится, и останется сочным. А если вы вдруг все же пересушили котлеты, то приготовьте к ним быструю вкусную подливку-спасительницу.