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Супервкусные домашние котлеты: секретный рецепт сочного блюда

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Как придать котлетам аппетитную корочку
Как придать котлетам аппетитную корочку. Фото today.ua

По этому рецепту котлеты получаются воздушные и сочные

Котлеты по-домашнему – на первый взгляд привычное блюдо. Но многие кулинары жалуются, что котлеты получаются резиновыми, жесткими или разваливаются при жарке.

На портале gurman.co.ua рассказали, как приготовить сочные, воздушные и вкусные котлеты. Секрет – в использовании двух видов фарша.

Ингредиенты:

  • фарш из свинины — 500 г
  • фарш из говядины — 500 г
  • батон
  • яйцо
  • три луковицы
  • чеснок – несколько зубчиков (при желании)
  • чистая вода — 300 мл
  • специи — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Ломтики белого хлеба опускаем в воду или молоко. Мясо вместе с луком пропускаем через мясорубку. Можно в этот момент добавить чеснок.
  2. В готовый фарш вбиваем яйцо, кладем мягкий хлеб, предварительно отжатый от излишней жидкости. ) Добавляем специи по вкусу, смешиваем.
  3. Из фарша делаем котлеты и поджариваем их до румяного цвета. Вливаем в сковороду немного воды, накрываем крышкой. Таким образом, готовим котлеты еще 10 минут.

Такой способ приготовления – кулинарная хитрость, с которой мясо и приготовится, и останется сочным. А если вы вдруг все же пересушили котлеты, то приготовьте к ним быструю вкусную подливку-спасительницу.

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#Рецепт #Котлеты