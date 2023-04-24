Как из дорогого ресторана: хитрый рецепт жареной рыбы

Уловки, о которых молчат профессионалы

Если вы устали от скумбрии в банке и хотите пожарить рыбу, рассказываем, как сделать это вкусно. Блюдо, приготовленное с учетом этих нюансов, будет таким вкусным, что будет казаться, будто его приготовили в дорогом ресторане.

Секрет, как рассказывает Pixelinform, в двух вещах, которым обычно уделяют мало внимания. Это аромат блюда и время приготовления.

Ингредиенты:

любая речная рыба — 400 г

масло для жарки

чеснок — несколько зубчиков

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Рыбу потрошим и солим. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Чеснок чистим и давим ножом. Выкладываем его в разогретое масло. Через минуту выкладываем первые кусочки рыбы. Чеснок придаст блюду интересный аромат. Жарим рыбу. Когда чеснок зажарится – выкладываем его из сковороды и продолжаем готовить рыбу. К этому моменту весь его вкус уже перешел в масло. Очень важный момент – время приготовления рыбы. Принцип называется "2 к 1". Когда мы помещаем кусок рыбы на разогретую сковороду, то засекаем нужное время для обжаривания ее с одной стороны (это зависит от толщины куска). Таким образом, если рыба жарилась 8 минут на одной стороне, то перевернув ее на другую сторону, жарим уже 4 минуты.

Рыба по этому рецепту получится не пережаренная и максимально сочная. Приготовьте к ней вкусный сырный соус — и блюдо будет совершенным.