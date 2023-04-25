Завтрак для тех, кто спешит: рецепт шоколадно-творожных оладьев
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Необычный вариант классических блинов
ладьи очень популярны в украинской кухне. Кто-то любит готовить по своему уникальному рецепту, а кто-то постоянно экспериментирует.
Сегодня мы попробуем приготовить ароматные шоколадно-творожные оладьи по рецепту Shuba. Они идеально подойдут на завтрак, перекус или десерт. Что важно — рецепт легкий и очень быстрый. Вам просто необходимо смешать все ингредиенты в блендере и обжарить тесто на сковороде до румяности. В результате у вас получатся пышные и ароматные оладьи, от которых просто за уши не оттянешь близких.
Как приготовить шоколадно-творожные оладьи
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный — 200 г;
- молоко — 250 мл;
- яйца — 2 шт.;
- мука пшеничная — 200 г;
- какао-порошок — 50 г;
- сахар — 50 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- соль — 1/8 ч. л.;
- шоколад — 80 г;
- масло подсолнечное — 60 мл.
Способ приготовления:
- Молоко и творог взбейте блендером до однородности. Добавьте яйца, сахар, соль и взбейте еще раз.
- Муку смешайте с разрыхлителем и какао-порошком. Соедините жидкую и сухую смеси, перемешайте до однородной массы.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и жарьте небольшие оладьи по одной минуте с каждой стороны до румяности.
Шоколадно-творожные оладьи можно украсить ягодами и фруктами, сахарной пудрой или кленовым сиропом. А можно дать волю своему воображению и подать с шоколадной пастой или сгущенкой.