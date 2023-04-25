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Завтрак для тех, кто спешит: рецепт шоколадно-творожных оладьев

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Шоколадно-творожным оладьям будут рады всегда
Шоколадно-творожным оладьям будут рады всегда. Фото shuba.life

Необычный вариант классических блинов

ладьи очень популярны в украинской кухне. Кто-то любит готовить по своему уникальному рецепту, а кто-то постоянно экспериментирует.

Сегодня мы попробуем приготовить ароматные шоколадно-творожные оладьи по рецепту Shuba. Они идеально подойдут на завтрак, перекус или десерт. Что важно — рецепт легкий и очень быстрый. Вам просто необходимо смешать все ингредиенты в блендере и обжарить тесто на сковороде до румяности. В результате у вас получатся пышные и ароматные оладьи, от которых просто за уши не оттянешь близких.

Как приготовить шоколадно-творожные оладьи

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный — 200 г;
  • молоко — 250 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука пшеничная — 200 г;
  • какао-порошок — 50 г;
  • сахар — 50 г;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • соль — 1/8 ч. л.;
  • шоколад — 80 г;
  • масло подсолнечное — 60 мл.

Способ приготовления:

  1. Молоко и творог взбейте блендером до однородности. Добавьте яйца, сахар, соль и взбейте еще раз.
  2. Муку смешайте с разрыхлителем и какао-порошком. Соедините жидкую и сухую смеси, перемешайте до однородной массы.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом и жарьте небольшие оладьи по одной минуте с каждой стороны до румяности.

Шоколадно-творожные оладьи можно украсить ягодами и фруктами, сахарной пудрой или кленовым сиропом. А можно дать волю своему воображению и подать с шоколадной пастой или сгущенкой.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Блины #Готовим дома