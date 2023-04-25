Завтрак для тех, кто спешит: рецепт шоколадно-творожных оладьев

Необычный вариант классических блинов

ладьи очень популярны в украинской кухне. Кто-то любит готовить по своему уникальному рецепту, а кто-то постоянно экспериментирует.

Сегодня мы попробуем приготовить ароматные шоколадно-творожные оладьи по рецепту Shuba. Они идеально подойдут на завтрак, перекус или десерт. Что важно — рецепт легкий и очень быстрый. Вам просто необходимо смешать все ингредиенты в блендере и обжарить тесто на сковороде до румяности. В результате у вас получатся пышные и ароматные оладьи, от которых просто за уши не оттянешь близких.

Как приготовить шоколадно-творожные оладьи

Ингредиенты:

сыр кисломолочный — 200 г;

молоко — 250 мл;

яйца — 2 шт.;

мука пшеничная — 200 г;

какао-порошок — 50 г;

сахар — 50 г;

сахар ванильный — 10 г;

разрыхлитель — 10 г;

соль — 1/8 ч. л.;

шоколад — 80 г;

масло подсолнечное — 60 мл.

Способ приготовления:

Молоко и творог взбейте блендером до однородности. Добавьте яйца, сахар, соль и взбейте еще раз. Муку смешайте с разрыхлителем и какао-порошком. Соедините жидкую и сухую смеси, перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду с растительным маслом и жарьте небольшие оладьи по одной минуте с каждой стороны до румяности.

Шоколадно-творожные оладьи можно украсить ягодами и фруктами, сахарной пудрой или кленовым сиропом. А можно дать волю своему воображению и подать с шоколадной пастой или сгущенкой.