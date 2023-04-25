Укр

Потрясающий ужин из подручных продуктов: рецепт запеченной курицы с капустой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Запеченную курицу с капустой точно полюбят ваши близкие
Запеченную курицу с капустой точно полюбят ваши близкие. Фото cesmak.info

Немного времени — и вкуснейшее блюдо на столе!

Запекание чего бы то ни было в духовке чаще всего проще жарки на сковороде и требует меньшего внимания. Блюда получаются более диетическими и нежными.

Сегодня попробуем приготовить в духовке нежную и ароматную курочку с капустой по рецепту ProstoWay. Такое удивительно вкусное блюдо способно свести с ума любого. Сочная, ароматная капуста, нежное мясо курицы, пропитанное соками капусты – никому не в состоянии устоять. Кроме того, это блюдо очень простое в приготовлении, поэтому оно точно станет любимым.

Как приготовить курицу с капустой в духовке

Ингредиенты:

  • окорочка куриные – 1,5 кг;
  • капуста белокочанная – 2 шт.;
  • соль – 1,5 ч.л.;
  • перец черный молотый – 1 ч.л.;
  • чеснок – 3-4 зубчика;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Для соуса смешиваем растительное масло, соль, черный перец и измельченный чеснок.
  2. Каждую капусту нарезаем на 4 кольца толщиной примерно 3 см. Выкладываем капусту на противень в один слой, сверху – куриные окорочка.
  3. Наносим на окорочка и капусту приготовленный соус.
  4. Готовим курицу с капустой в духовке 45 минут при 180 градусах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить в духовке любимые наггетсы. Такое нежное и ароматное блюдо получится даже без жарки.

Теги:
#Рецепт #Курица #Готовим дома