Потрясающий ужин из подручных продуктов: рецепт запеченной курицы с капустой
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Немного времени — и вкуснейшее блюдо на столе!
Запекание чего бы то ни было в духовке чаще всего проще жарки на сковороде и требует меньшего внимания. Блюда получаются более диетическими и нежными.
Сегодня попробуем приготовить в духовке нежную и ароматную курочку с капустой по рецепту ProstoWay. Такое удивительно вкусное блюдо способно свести с ума любого. Сочная, ароматная капуста, нежное мясо курицы, пропитанное соками капусты – никому не в состоянии устоять. Кроме того, это блюдо очень простое в приготовлении, поэтому оно точно станет любимым.
Как приготовить курицу с капустой в духовке
Ингредиенты:
- окорочка куриные – 1,5 кг;
- капуста белокочанная – 2 шт.;
- соль – 1,5 ч.л.;
- перец черный молотый – 1 ч.л.;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Для соуса смешиваем растительное масло, соль, черный перец и измельченный чеснок.
- Каждую капусту нарезаем на 4 кольца толщиной примерно 3 см. Выкладываем капусту на противень в один слой, сверху – куриные окорочка.
- Наносим на окорочка и капусту приготовленный соус.
- Готовим курицу с капустой в духовке 45 минут при 180 градусах.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить в духовке любимые наггетсы. Такое нежное и ароматное блюдо получится даже без жарки.