Потрясающий ужин из подручных продуктов: рецепт запеченной курицы с капустой

Немного времени — и вкуснейшее блюдо на столе!

Запекание чего бы то ни было в духовке чаще всего проще жарки на сковороде и требует меньшего внимания. Блюда получаются более диетическими и нежными.

Сегодня попробуем приготовить в духовке нежную и ароматную курочку с капустой по рецепту ProstoWay. Такое удивительно вкусное блюдо способно свести с ума любого. Сочная, ароматная капуста, нежное мясо курицы, пропитанное соками капусты – никому не в состоянии устоять. Кроме того, это блюдо очень простое в приготовлении, поэтому оно точно станет любимым.

Как приготовить курицу с капустой в духовке

Ингредиенты:

окорочка куриные – 1,5 кг;

капуста белокочанная – 2 шт.;

соль – 1,5 ч.л.;

перец черный молотый – 1 ч.л.;

чеснок – 3-4 зубчика;

растительное масло.

Способ приготовления:

Для соуса смешиваем растительное масло, соль, черный перец и измельченный чеснок. Каждую капусту нарезаем на 4 кольца толщиной примерно 3 см. Выкладываем капусту на противень в один слой, сверху – куриные окорочка. Наносим на окорочка и капусту приготовленный соус. Готовим курицу с капустой в духовке 45 минут при 180 градусах.

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