К вину и не только: рецепт быстрой и бюджетной закуски из четырех ингредиентов

Минимум усилий и максимум вкуса

Роль простых в приготовлении закусок не стоит недооценивать. Вовремя поданные на стол, они стимулируют аппетит, дополняют основные блюда. Несмотря на простоту исполнения, они могут поразить вкусовые качества.

Итальянская закуска по рецепту ProstoWay на каждом праздничном столе обычно съедается одной из первых. Такая простая, но очень вкусная закуска готовится в считанные минуты.

Как приготовить итальянскую закуску из бекона, творога и оливок

Ингредиенты:

бекон варено-копченый – 200 г;

сыр Филадельфия – 100 г;

оливки без косточек – 1 банка;

зеленый лук – пучок;

зелень для украшения;

зубочистки.

Способ приготовления:

Для приготовления закуски используем варено-копченый бекон. Смазываем полоски бекона равномерно мягким творогом. Посыпаем сыр измельченным зеленым луком. После выкладываем на него оливки изрезанные тонкими кольцами. Аккуратно заворачиваем полоски бекона в рулетики и прокалываем каждый рулет зубочисткой слегка под наклоном. Таким образом, собираем все рулетики и выкладываем их в виде цветка на блюдо для подачи. Украшаем рулетики веточками розмарина, но вы можете использовать любую зелень по вашему усмотрению. Блюдо готово.

Отличную закуску можно приготовить из обычных сардин в томате. Немного времени — и вкуснейшее блюдо на столе.