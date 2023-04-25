Шашлык за 15 минут: как получить сочное мясо быстро

Проще не бывает

Есть множество маринадов для всех видов мяса для шашлыка, например, универсальный маринад для куриной грудки. Но обычно они требуют много времени – мясо остается на ночь или на сутки.

Мясо маринуют для того, чтобы запечатать сок внутри каждого кусочка. Рассказываем, как сократить время маринования до 15 минут. Всё очень просто. Потребуется обычный пакет.

Ингредиенты:

Мясо — 1 кг

Лук — 2-3 шт

Чеснок – по желанию

Соль, перец — по вкусу

Любимые специи к мясу – по вкусу

Густая сметана или йогурт – 3-4 столовые ложки

Газированная минеральная вода — 300 мл

Способ приготовления:

Мясо нарезаем удобными кусками. Лук крошим полукольцами и хорошо проминаєм руками с солью. Если добавляем чеснок, то очищаем его и раздавливаем ножом. Нарезанное мясо и все добавки кроме воды складываем в обычный пакет и перемешиваем. В последнюю очередь заливаем все минеральной водой. Сразу плотно завязываем пакет, чтобы из минералки не выходили пузырьки. Следующая часть – самая важная. Пакет со всем содержимым тщательно разминаем в течение 10-15 минут. Если есть больше времени – можно оставить на дольше, но время от времени разминать руками содержимое пакета.

От того, насколько тщательно вы будете проминать мясо, зависит его вкус. Минеральная вода сделает его мягким и сочным. А к шашлыку обязательно приготовьте эпический сырный соус.