Готовится просто, съедается быстро: рецепт бомбического мясного хлеба

Такой хлеб будет уместным на любом столе

Мясной хлеб – это традиционное блюдо Германии, США и Австрии, не менее распространенное и у нас. Готовится блюдо из очень простых ингредиентов, а в результате получается вкусное, сочное и вкусное угощение. В основе такого хлеба – фарш из любого мяса. Так что если вам надоели котлеты или колбаса, приготовьте мясной хлеб – и вы не пожалеете.

"Бабусині рецепти" рассказывают, что такой мясной хлеб достаточно просто готовить, а все основные ингредиенты можно обнаружить в ближайшем супермаркете. К мясу, хлебу, сливкам и орехам можно добавить пряности, специи и белые грибы – и тогда получите оригинальное и вкусное блюдо. Оно будет уместна как обычного обеда, так и праздничного стола.

Как приготовить мясной хлеб

Ингредиенты:

лук репчатый – 1 шт.;

батон – 0,5 шт.;

фарш – 700 г;

соль – 0,5 ч. л.;

перец черный молотый – щепотка;

чеснок – 1 зубчик;

яйца – 2 шт.;

кетчуп – 2 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

сахар – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Нарезаем луковицу четверть кольцами, батон режем на кусочки и лишаем корок. Соединяем фарш с хлебом и луком, солью, черным молотым перцем и яйцами. Пропускаем через пресс зубчик чеснока, добавляем в мясную смесь. Размельчаем ингредиенты с помощью погружного блендера до однородной консистенции. Смазываем форму для выпечки растительным маслом, выкладываем в нее мясную массу. Запекаем мясной хлеб в духовке при 180 градусах до готовности. Проверяем мясной хлеб с помощью деревянной шпажки. Для глазури смешиваем кетчуп, горчицу и сахар. Смазываем мясной хлеб глазурью за 10 минут до готовности.

С фаршем можно приготовить еще и потрясающие хрустящие клубочки. Блюдо идеально и на каждый день, и для детского праздника