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Бюджетный ужин за 15 минут - реальность: как приготовить свинину в панировке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Звездное блюдо любого стола - свинина в панировке
Звездное блюдо любого стола - свинина в панировке

От такого блюда никто не откажется!

Стейки — это очень универсальное блюдо, которое можно подавать и на повседневный стол, и на праздничный. Оно гарантировано не останется без внимания.

Сегодня мы приготовим стейки из свинины в панировке. В рецепте от Shuba мы будем использовать кукурузную муку — она идеально подходит для панировки мясного филе. Благодаря своей зернистой текстуре мука гарантирует идеальное подрумянивание и хрустящую корочку и сделает мясо идеальным.

Как приготовить стейки из свинины в панировке

Ингредиенты на 4 порции:

  • свиной стейк — 4 шт.;
  • мука кукурузная — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • масло подсолнечное — 80 мл.

Способ приготовления:

  1. Стейки промойте, хорошо обсушите, чтобы к ним лучше прилипла панировка.
  2. Насыпьте кукурузную муку в большую тарелку.
  3. В миске взбейте яйца со щепоткой соли и, когда закончите, полностью окуните мясо в яйцо. Обваляйте мясо в муке с двух сторон.
  4. Если вы хотите более толстую корочку, вы можете повторить процедуру дважды. Как только мясо будет готово, дайте ему отдохнуть в холодильнике в течение 10 минут.
  5. Обжарьте свинину на сковороде с горячим маслом в течение 10 минут. Когда корочка станет золотистого цвета, снимите мясо с огня, выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы удалить лишний жир.

Подавать такое блюдо можно с любым гарниром. Удовольствие вам точно гарантировано.

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#Рецепт #Свинина #Готовим дома