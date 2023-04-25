Бюджетный ужин за 15 минут - реальность: как приготовить свинину в панировке
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От такого блюда никто не откажется!
Стейки — это очень универсальное блюдо, которое можно подавать и на повседневный стол, и на праздничный. Оно гарантировано не останется без внимания.
Сегодня мы приготовим стейки из свинины в панировке. В рецепте от Shuba мы будем использовать кукурузную муку — она идеально подходит для панировки мясного филе. Благодаря своей зернистой текстуре мука гарантирует идеальное подрумянивание и хрустящую корочку и сделает мясо идеальным.
Как приготовить стейки из свинины в панировке
Ингредиенты на 4 порции:
- свиной стейк — 4 шт.;
- мука кукурузная — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- масло подсолнечное — 80 мл.
Способ приготовления:
- Стейки промойте, хорошо обсушите, чтобы к ним лучше прилипла панировка.
- Насыпьте кукурузную муку в большую тарелку.
- В миске взбейте яйца со щепоткой соли и, когда закончите, полностью окуните мясо в яйцо. Обваляйте мясо в муке с двух сторон.
- Если вы хотите более толстую корочку, вы можете повторить процедуру дважды. Как только мясо будет готово, дайте ему отдохнуть в холодильнике в течение 10 минут.
- Обжарьте свинину на сковороде с горячим маслом в течение 10 минут. Когда корочка станет золотистого цвета, снимите мясо с огня, выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы удалить лишний жир.
Подавать такое блюдо можно с любым гарниром. Удовольствие вам точно гарантировано.