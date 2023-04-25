Бюджетный ужин за 15 минут - реальность: как приготовить свинину в панировке

От такого блюда никто не откажется!

Стейки — это очень универсальное блюдо, которое можно подавать и на повседневный стол, и на праздничный. Оно гарантировано не останется без внимания.

Сегодня мы приготовим стейки из свинины в панировке. В рецепте от Shuba мы будем использовать кукурузную муку — она идеально подходит для панировки мясного филе. Благодаря своей зернистой текстуре мука гарантирует идеальное подрумянивание и хрустящую корочку и сделает мясо идеальным.

Как приготовить стейки из свинины в панировке

Ингредиенты на 4 порции:

свиной стейк — 4 шт.;

мука кукурузная — 200 г;

яйца — 2 шт.;

соль — по вкусу;

масло подсолнечное — 80 мл.

Способ приготовления:

Стейки промойте, хорошо обсушите, чтобы к ним лучше прилипла панировка. Насыпьте кукурузную муку в большую тарелку. В миске взбейте яйца со щепоткой соли и, когда закончите, полностью окуните мясо в яйцо. Обваляйте мясо в муке с двух сторон. Если вы хотите более толстую корочку, вы можете повторить процедуру дважды. Как только мясо будет готово, дайте ему отдохнуть в холодильнике в течение 10 минут. Обжарьте свинину на сковороде с горячим маслом в течение 10 минут. Когда корочка станет золотистого цвета, снимите мясо с огня, выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы удалить лишний жир.

Подавать такое блюдо можно с любым гарниром. Удовольствие вам точно гарантировано.