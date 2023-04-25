Завтрак с обложки журнала: интересный способ пожарить яичницу

Необычный завтрак через несколько минут

Если вы любите "инстаграммные" завтраки, такие как пышный омлет с овощами, то вас заинтересует и эта необычная яичница. Весь секрет – в блине.

Дополните яйца свежей зеленью и получите хороший и сбалансированный прием пищи. Это не сложнее, чем обычная яичница, зато в несколько раз вкуснее.

Ингредиенты:

2 яйца

2 кусочка ветчины

немного муки

молоко

соль

зелень

масло для жарки

Способ приготовления:

Замешиваем тесто на 2 блина. Для этого смешиваем муку с молоком, добавляем немного соли. Выливаем половину теста на разогретую сковороду. Готовим на слабом огне. Когда блинчик пожарится с одной стороны, переворачиваем его и кладем на середину кусочек ветчины. Сверху выбиваем яйцо. Через минуту окутываем края блина "конвертиком". Ориентируйтесь на готовность яйца – когда белок полностью схватится, вынимаем конвертик. То же повторяем со второй половиной теста и вторым яйцом.

Готовый завтрак посыпаем мелко порезанной зеленью. Не лишним будет и выложить на тарелку горстку мытой зелени из супермаркета. Такая красивая яичница будет отлично смаковать с кофе с карамельным ароматом.