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Завтрак с обложки журнала: интересный способ пожарить яичницу

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Вкусная яичница с ветчиной в золотистом тесте
Вкусная яичница с ветчиной в золотистом тесте

Необычный завтрак через несколько минут

Если вы любите "инстаграммные" завтраки, такие как пышный омлет с овощами, то вас заинтересует и эта необычная яичница. Весь секрет – в блине.

Дополните яйца свежей зеленью и получите хороший и сбалансированный прием пищи. Это не сложнее, чем обычная яичница, зато в несколько раз вкуснее.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 кусочка ветчины
  • немного муки
  • молоко
  • соль
  • зелень
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Замешиваем тесто на 2 блина. Для этого смешиваем муку с молоком, добавляем немного соли. Выливаем половину теста на разогретую сковороду.
  2. Готовим на слабом огне. Когда блинчик пожарится с одной стороны, переворачиваем его и кладем на середину кусочек ветчины. Сверху выбиваем яйцо. Через минуту окутываем края блина "конвертиком".
  3. Ориентируйтесь на готовность яйца – когда белок полностью схватится, вынимаем конвертик. То же повторяем со второй половиной теста и вторым яйцом.

Готовый завтрак посыпаем мелко порезанной зеленью. Не лишним будет и выложить на тарелку горстку мытой зелени из супермаркета. Такая красивая яичница будет отлично смаковать с кофе с карамельным ароматом.

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#Рецепт #Сниданок