Завтрак с обложки журнала: интересный способ пожарить яичницу
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Необычный завтрак через несколько минут
Если вы любите "инстаграммные" завтраки, такие как пышный омлет с овощами, то вас заинтересует и эта необычная яичница. Весь секрет – в блине.
Дополните яйца свежей зеленью и получите хороший и сбалансированный прием пищи. Это не сложнее, чем обычная яичница, зато в несколько раз вкуснее.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 кусочка ветчины
- немного муки
- молоко
- соль
- зелень
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Замешиваем тесто на 2 блина. Для этого смешиваем муку с молоком, добавляем немного соли. Выливаем половину теста на разогретую сковороду.
- Готовим на слабом огне. Когда блинчик пожарится с одной стороны, переворачиваем его и кладем на середину кусочек ветчины. Сверху выбиваем яйцо. Через минуту окутываем края блина "конвертиком".
- Ориентируйтесь на готовность яйца – когда белок полностью схватится, вынимаем конвертик. То же повторяем со второй половиной теста и вторым яйцом.
Готовый завтрак посыпаем мелко порезанной зеленью. Не лишним будет и выложить на тарелку горстку мытой зелени из супермаркета. Такая красивая яичница будет отлично смаковать с кофе с карамельным ароматом.