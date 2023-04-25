Родом из детства: самый вкусный вафельный торт за считанные минуты
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Рецепт с орешками и вкусным кремом
Вафельный торт – любимый десерт многих людей. Если вы уже пробовали эту вкусняшку с медом, обязательно попробуйте приготовить его еще и с орешками.
Хрустящие вафли напоминают десерт с детства, а простой рецепт позволяет не тратить на приготовление вкусности много времени. Как приготовить этот торт с секретным карамельным кремом рассказали на портале "Хорошие новости".
Ингредиенты:
- вафли;
- 100 миллилитров воды;
- 180 г сахара;
- 80 г яичного желтка;
- 220 граммов сливочного масла;
- 200 граммов вареной сгущенки;
- 150 граммов жареного арахиса;
- 150 граммов черного шоколада;
- 20 миллилитров масла для глазури.
Способ приготовления:
- Готовим сахарный сироп для крема. В сотейник наливаем воду и добавляем сахар. Готовим на умеренном огне до температуры 116 градусов – для этого нужно держать сироп на огне около 5 минут после закипания. Важно не помешивать его, чтобы сироп не начал кристаллизоваться. Сироп для крема готов, когда он висит на лопатке, а не стекает с нее.
- Когда сироп остынет, начинаем взбивать яичные желтки. Во время взбивания осторожно вливаем в них сироп. Оставляем полученную смесь, чтобы она немного застыла, а после – добавляем туда вареную сгущенку и сливочное масло. Очень тщательно все перемешиваем.
- Для готового десерта готовим шоколадную глазурь. Топим шоколад в микроволновке или на водяной бане шоколад и добавляем в него масло. Перемешиваем.
- Можно собирать торт. Каждый вафельный корж смазываем кремом и посыпаем жареными измельченными орехами. В конце покрываем десерт шоколадом.
Лучше всего поставить такой торт в холодильник и оставить его "отдыхать" на 5-6 часов. Кстати, сгущенку для крема можно быстро приготовить самостоятельно.