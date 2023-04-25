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Родом из детства: самый вкусный вафельный торт за считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Обладает особым вкусом благодаря карамельному крему
Обладает особым вкусом благодаря карамельному крему. Фото 24 канал

Рецепт с орешками и вкусным кремом

Вафельный торт – любимый десерт многих людей. Если вы уже пробовали эту вкусняшку с медом, обязательно попробуйте приготовить его еще и с орешками.

Хрустящие вафли напоминают десерт с детства, а простой рецепт позволяет не тратить на приготовление вкусности много времени. Как приготовить этот торт с секретным карамельным кремом рассказали на портале "Хорошие новости".

Ингредиенты:

  • вафли;
  • 100 миллилитров воды;
  • 180 г сахара;
  • 80 г яичного желтка;
  • 220 граммов сливочного масла;
  • 200 граммов вареной сгущенки;
  • 150 граммов жареного арахиса;
  • 150 граммов черного шоколада;
  • 20 миллилитров масла для глазури.

Способ приготовления:

  1. Готовим сахарный сироп для крема. В сотейник наливаем воду и добавляем сахар. Готовим на умеренном огне до температуры 116 градусов – для этого нужно держать сироп на огне около 5 минут после закипания. Важно не помешивать его, чтобы сироп не начал кристаллизоваться. Сироп для крема готов, когда он висит на лопатке, а не стекает с нее.
  2. Когда сироп остынет, начинаем взбивать яичные желтки. Во время взбивания осторожно вливаем в них сироп. Оставляем полученную смесь, чтобы она немного застыла, а после – добавляем туда вареную сгущенку и сливочное масло. Очень тщательно все перемешиваем.
  3. Для готового десерта готовим шоколадную глазурь. Топим шоколад в микроволновке или на водяной бане шоколад и добавляем в него масло. Перемешиваем.
  4. Можно собирать торт. Каждый вафельный корж смазываем кремом и посыпаем жареными измельченными орехами. В конце покрываем десерт шоколадом.

Лучше всего поставить такой торт в холодильник и оставить его "отдыхать" на 5-6 часов. Кстати, сгущенку для крема можно быстро приготовить самостоятельно.

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#Рецепт #Торт #Десерт