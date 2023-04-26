Лучший завтрак для тех, кто спешит: рецепт морковно-апельсиновых блинов
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Полчаса — и блюдо готово
Считается, что завтрак самый важный прием пищи в течение дня. Согласно известной пословице, его нужно съесть самому, а делится лучше обедом или ужином. Но хочется, чтобы завтрак был сытным и не хлопотным.
Если же вы любите начинать утро с блинов, то этот рецепт Shuba именно для вас. Вам понадобится только мука, молоко, яйца, сахар, морковь и апельсин. Пару движений — и у вас впечатляющий результат, способный вызвать аппетит только внешним видом.
Как приготовить морковно-апельсиновые блины
Ингредиенты на 6 порций:
- морковь — 2 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- молоко — 250 мл;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 40 г;
- мука пшеничная — 130 г;
- масло подсолнечное — 20 мл.
Способ приготовления:
- Морковь и апельсин помойте и очистите. Морковь нарежьте кусочками и положите в чашу блендера. Добавьте молоко и перебейте до получения однородной массы.
- Из апельсина выжмите сок, а из кожуры натрите 20 г цедры.
- В миске соедините морковное молоко, апельсиновый сок и цедру, яйца, сахар, муку и перемешайте до однородности.
- Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и жарьте блины с двух сторон, по 2 минуты с каждой, до золотистого цвета.
Бабушкины хитрости всегда помогают нам в приготовлении блинов. Поэтому берем на вооружение и готовим потрясающие завтраки!