Лучший завтрак для тех, кто спешит: рецепт морковно-апельсиновых блинов

Полчаса — и блюдо готово

Считается, что завтрак самый важный прием пищи в течение дня. Согласно известной пословице, его нужно съесть самому, а делится лучше обедом или ужином. Но хочется, чтобы завтрак был сытным и не хлопотным.

Если же вы любите начинать утро с блинов, то этот рецепт Shuba именно для вас. Вам понадобится только мука, молоко, яйца, сахар, морковь и апельсин. Пару движений — и у вас впечатляющий результат, способный вызвать аппетит только внешним видом.

Как приготовить морковно-апельсиновые блины

Ингредиенты на 6 порций:

морковь — 2 шт.;

апельсин — 1 шт.;

молоко — 250 мл;

яйца — 2 шт.;

сахар — 40 г;

мука пшеничная — 130 г;

масло подсолнечное — 20 мл.

Способ приготовления:

Морковь и апельсин помойте и очистите. Морковь нарежьте кусочками и положите в чашу блендера. Добавьте молоко и перебейте до получения однородной массы. Из апельсина выжмите сок, а из кожуры натрите 20 г цедры. В миске соедините морковное молоко, апельсиновый сок и цедру, яйца, сахар, муку и перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и жарьте блины с двух сторон, по 2 минуты с каждой, до золотистого цвета.

Бабушкины хитрости всегда помогают нам в приготовлении блинов. Поэтому берем на вооружение и готовим потрясающие завтраки!