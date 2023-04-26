Если не хочется возиться с тестом: как приготовить "ленивые" пирожки с картофелем

Бюджетное блюдо с минимумом хлопот

Ленивые пирожки – удачный выбор для тех, кто любит вкусно поесть, но не любит тратить много времени на приготовление. Их так легко готовить, что с этим справится даже ребенок.

Рецепт картофельных пирожков от "Бабушкиных рецептов" всегда спасает, когда нет времени на замес теста. Необычные, бюджетные, но очень вкусные. Готовятся они просто, из самых обычных ингредиентов, а результат получается — аж слюнки текут.

Как приготовить ленивые пирожки с картофелем

Ингредиенты:

картофель – 250 грамм;

хлеб белый – 6 ломтиков;

моцарелла;

яйца куриные – 2 шт.;

панировочные сухари – для обваливания;

подсолнечное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Картошку очищаем от кожуры, нарезаем мелко, выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и отвариваем в подсоленной воде. Из вареного картофеля делаем пюре. От кусочков хлеба отрезаем корочку и с помощью скалки раскатываем мякоть. Выкладываем туда пюре и сыр. Складываем пополам и закрепляем края вилкой. В миску вливаем яйца, немного посыпаем солью и размешиваем с помощью вилки. Обмакиваем пирожки в жидкой консистенции и обваливаем в панировочных сухарях. Жарим в подсолнечном масле с каждой стороны до золотистого цвета.

"Ленивые" можно приготовить даже любимые голубцы. Времени меньше — а результат — все такой же аппетитный.