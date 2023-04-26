Только пергамент и три ингредиента: как за 15 минут приготовить потрясающую рыбу

Блюдо полюбят все без исключения

Если говорить о пользе для нашего здоровья и организма, то нельзя игнорировать рыбные блюда. Многие люди добавляют ее к себе в рацион, чтобы быть здоровыми. К тому же, это источник сил и энергии на весь день.

Именно такое блюдо вместе с Shuba мы сегодня приготовим — рыбу на пергаменте. Это быстро и вкусно. Обязательно подавайте эту рыбу горячей. Не снимайте с нее пергамент, а подайте ее на бумаги и выложите рядом свежие овощи.

Как приготовить рыбу на пергаменте

Ингредиенты на 4 порции:

филе лосося — 700 г;

крахмал кукурузный — 1 ст. л.;

масло сливочное — 50 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте рыбное филе на куски по вкусу. Посыпьте рыбу кукурузным крахмалом с обеих сторон. Выложите пергаментную бумагу на сковороду так, чтобы она покрыла бока и дно. Разогрейте сковороду на маленьком огне. Выложите куски филе на сковороду шкуркой вниз. Увеличьте огонь до среднего. Выложите между кусками рыбы кусочки сливочного масла. Нарежьте охлажденное сливочное масло на кусочки. Посолите и приперчите рыбу по вкусу. Жарьте рыбу 4 минуты, не переворачивая. Переверните куски, к этому времени рыба должна прожариться до половины. Если рыба еще не поджарилась — готовьте еще 1-2 минуты, а затем переворачивайте. После переворачивания готовьте рыбу еще 4 минуты. Перед подачей полейте рыбу растопленным сливочным маслом.

К жареной рыбе можно подать вкусное картофельное пюре. "Телеграф" уже делился, как приготовить невероятный гарнир.