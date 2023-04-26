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Только пергамент и три ингредиента: как за 15 минут приготовить потрясающую рыбу

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Запеките рыбу на пергаменте - и вы больше не захотите по-другому
Запеките рыбу на пергаменте - и вы больше не захотите по-другому. Фото shuba.life

Блюдо полюбят все без исключения

Если говорить о пользе для нашего здоровья и организма, то нельзя игнорировать рыбные блюда. Многие люди добавляют ее к себе в рацион, чтобы быть здоровыми. К тому же, это источник сил и энергии на весь день.

Именно такое блюдо вместе с Shuba мы сегодня приготовим — рыбу на пергаменте. Это быстро и вкусно. Обязательно подавайте эту рыбу горячей. Не снимайте с нее пергамент, а подайте ее на бумаги и выложите рядом свежие овощи.

Как приготовить рыбу на пергаменте

Ингредиенты на 4 порции:

  • филе лосося — 700 г;
  • крахмал кукурузный — 1 ст. л.;
  • масло сливочное — 50 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте рыбное филе на куски по вкусу. Посыпьте рыбу кукурузным крахмалом с обеих сторон.
  2. Выложите пергаментную бумагу на сковороду так, чтобы она покрыла бока и дно. Разогрейте сковороду на маленьком огне.
  3. Выложите куски филе на сковороду шкуркой вниз. Увеличьте огонь до среднего.
  4. Выложите между кусками рыбы кусочки сливочного масла. Нарежьте охлажденное сливочное масло на кусочки. Посолите и приперчите рыбу по вкусу.
  5. Жарьте рыбу 4 минуты, не переворачивая. Переверните куски, к этому времени рыба должна прожариться до половины. Если рыба еще не поджарилась — готовьте еще 1-2 минуты, а затем переворачивайте.
  6. После переворачивания готовьте рыбу еще 4 минуты. Перед подачей полейте рыбу растопленным сливочным маслом.

К жареной рыбе можно подать вкусное картофельное пюре. "Телеграф" уже делился, как приготовить невероятный гарнир.

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