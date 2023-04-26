Только пергамент и три ингредиента: как за 15 минут приготовить потрясающую рыбу
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Блюдо полюбят все без исключения
Если говорить о пользе для нашего здоровья и организма, то нельзя игнорировать рыбные блюда. Многие люди добавляют ее к себе в рацион, чтобы быть здоровыми. К тому же, это источник сил и энергии на весь день.
Именно такое блюдо вместе с Shuba мы сегодня приготовим — рыбу на пергаменте. Это быстро и вкусно. Обязательно подавайте эту рыбу горячей. Не снимайте с нее пергамент, а подайте ее на бумаги и выложите рядом свежие овощи.
Как приготовить рыбу на пергаменте
Ингредиенты на 4 порции:
- филе лосося — 700 г;
- крахмал кукурузный — 1 ст. л.;
- масло сливочное — 50 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте рыбное филе на куски по вкусу. Посыпьте рыбу кукурузным крахмалом с обеих сторон.
- Выложите пергаментную бумагу на сковороду так, чтобы она покрыла бока и дно. Разогрейте сковороду на маленьком огне.
- Выложите куски филе на сковороду шкуркой вниз. Увеличьте огонь до среднего.
- Выложите между кусками рыбы кусочки сливочного масла. Нарежьте охлажденное сливочное масло на кусочки. Посолите и приперчите рыбу по вкусу.
- Жарьте рыбу 4 минуты, не переворачивая. Переверните куски, к этому времени рыба должна прожариться до половины. Если рыба еще не поджарилась — готовьте еще 1-2 минуты, а затем переворачивайте.
- После переворачивания готовьте рыбу еще 4 минуты. Перед подачей полейте рыбу растопленным сливочным маслом.
К жареной рыбе можно подать вкусное картофельное пюре. "Телеграф" уже делился, как приготовить невероятный гарнир.