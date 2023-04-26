Зачем добавлять в котлеты корицу: рецепт необычных куриных биточков

Блюдо, которое не оставит никого равнодушным

Котлеты – одно из самых популярных блюд, которое можно готовить из любого мяса, добавлять в них овощи для сочности и пряности по вкусу. Уверены, что у каждого есть свой фирменный рецепт.

Сегодня мы призываем вас экспериментировать и приготовить куриные котлеты с корицей по рецепту Shuba. Безусловно, без корицы трудно представить приготовление согревающих напитков, интересных коктейлей и выпечки. Однако и котлеты от добавления корицы только выиграют. Дело в том, что небольшое количество специи идеально раскрывает вкус мяса. Так что пробуем.

Как приготовить куриные котлеты с корицей

Ингредиенты на 4 порции:

куриный фарш — 500 г;

лук репчатый — 2 шт.;

батон, ломтик — 2 шт.;

соль — по вкусу;

корица молотая — 2 ч. л.

Способ приготовления:

Батон (желательно черствый) замачиваем на 5 минут в воде или молоке. Лук чистим, режем на четыре части. Батон немного отжимаем от жидкости (не насухо, а чтобы он был чуть влажный) и вместе с луком измельчаем блендером. Получившуюся массу добавляем в куриный фарш. Солим по вкусу, добавляем корицу и хорошо вымешиваем все руками. Формируем небольшие котлетки, выкладываем на хорошо разогретую смазанную маслом сковородку. Жарим на среднем огне под крышкой до загорелого цвета с обеих сторон.

Домашние котлеты также можно заморозить для дальнейшего использования. Секретный способ знатно упростит вам жизнь.