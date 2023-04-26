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Вкус родом из детства: как приготовить орешки со сгущенкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Орешки со сгущенкой - десерт, от которого невозможно отказаться
Орешки со сгущенкой - десерт, от которого невозможно отказаться. Фото vogue.ua

Поностальгируем вместе с любимым лакомством

Все мы иногда хотим побыть детьми и хоть немного вернуться в то беззаботное время под названием детство. Там мама нас кормила нас разными вкусностями.

Один из таких десертов мы вместе с РrostoWay приготовим сегодня – это орешки со сгущенкой. Приготовить их так просто, что это можно делать даже с детками.

Как приготовить орешки со сгущенкой

Ингредиенты:

  • 3 стакана муки;
  • 3 яйца;
  • 1 стакан сахара;
  • 200 г сливочного масла;
  • 1 ч. л. соды, погашенной уксусом;
  • 3 ст. л. сметаны;
  • ваниль;
  • 0,5 ч. л. соли.

Для начинки:

  • 1 банка сгущенки
  • 1 ст. орехов (греческие, миндаль, орешник) – желательно поджаренные.

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром.
  2. Добавьте в смесь масло и продолжайте взбивать.
  3. Добавьте сметану, соль, ваниль, муку, соду потушите уксусом. Замесите тесто и поставьте на 30 минут "отдохнуть".
  4. Если сгущенка не вареная, необходимо ее отварить в течение 2 часов.
  5. Разогрейте орех, сформуйте шарики и кладите в форму. Выпекая, переворачивайте несколько раз форму.
  6. В каждую половинку положите сгущенку и орешек. Орешки готовы, приятного аппетита.

Один из таких любимых маминых десертов — пирожное "Картошка". Это простое лакомство, любимое как детьми, так и взрослыми.

Теги:
#Рецепт #Сгущенное молоко #Десерт #Сгущенка #Орешки #Готовим дома