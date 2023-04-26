Вкус родом из детства: как приготовить орешки со сгущенкой
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Поностальгируем вместе с любимым лакомством
Все мы иногда хотим побыть детьми и хоть немного вернуться в то беззаботное время под названием детство. Там мама нас кормила нас разными вкусностями.
Один из таких десертов мы вместе с РrostoWay приготовим сегодня – это орешки со сгущенкой. Приготовить их так просто, что это можно делать даже с детками.
Как приготовить орешки со сгущенкой
Ингредиенты:
- 3 стакана муки;
- 3 яйца;
- 1 стакан сахара;
- 200 г сливочного масла;
- 1 ч. л. соды, погашенной уксусом;
- 3 ст. л. сметаны;
- ваниль;
- 0,5 ч. л. соли.
Для начинки:
- 1 банка сгущенки
- 1 ст. орехов (греческие, миндаль, орешник) – желательно поджаренные.
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром.
- Добавьте в смесь масло и продолжайте взбивать.
- Добавьте сметану, соль, ваниль, муку, соду потушите уксусом. Замесите тесто и поставьте на 30 минут "отдохнуть".
- Если сгущенка не вареная, необходимо ее отварить в течение 2 часов.
- Разогрейте орех, сформуйте шарики и кладите в форму. Выпекая, переворачивайте несколько раз форму.
- В каждую половинку положите сгущенку и орешек. Орешки готовы, приятного аппетита.
Один из таких любимых маминых десертов — пирожное "Картошка". Это простое лакомство, любимое как детьми, так и взрослыми.