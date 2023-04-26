Вкус родом из детства: как приготовить орешки со сгущенкой

Поностальгируем вместе с любимым лакомством

Все мы иногда хотим побыть детьми и хоть немного вернуться в то беззаботное время под названием детство. Там мама нас кормила нас разными вкусностями.

Один из таких десертов мы вместе с РrostoWay приготовим сегодня – это орешки со сгущенкой. Приготовить их так просто, что это можно делать даже с детками.

Как приготовить орешки со сгущенкой

Ингредиенты:

3 стакана муки;

3 яйца;

1 стакан сахара;

200 г сливочного масла;

1 ч. л. соды, погашенной уксусом;

3 ст. л. сметаны;

ваниль;

0,5 ч. л. соли.

Для начинки:

1 банка сгущенки

1 ст. орехов (греческие, миндаль, орешник) – желательно поджаренные.

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром. Добавьте в смесь масло и продолжайте взбивать. Добавьте сметану, соль, ваниль, муку, соду потушите уксусом. Замесите тесто и поставьте на 30 минут "отдохнуть". Если сгущенка не вареная, необходимо ее отварить в течение 2 часов. Разогрейте орех, сформуйте шарики и кладите в форму. Выпекая, переворачивайте несколько раз форму. В каждую половинку положите сгущенку и орешек. Орешки готовы, приятного аппетита.

Один из таких любимых маминых десертов — пирожное "Картошка". Это простое лакомство, любимое как детьми, так и взрослыми.