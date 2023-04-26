Потеснит даже любимые чипсы и сухарики: готовим бюджетную закуску из четырех ингредиентов
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Перед такой закуской невозможно устоять
Закуски — это универсальное кулинарное решение, которое поможет вам перекусить перед основным блюдом. Кажется, что придумать новый рецепт невозможно — их существует безмерное количество.
Сегодня мы попробуем приготовить закуску, перед которой вы точно не сможете устоять — жареные сырные шарики по рецепту Shuba. Аккуратные, с хрустящей корочкой и тягучей серединкой, они созданы, чтобы делиться ими с семьей или друзьями. Приготовить их можно быстро всего из нескольких ингредиентов. К шарикам можно добавить специи или семена для большей ароматности блюда.
Как приготовить сырные шарики с арахисом
Ингредиенты на 6 порций:
- твердый сыр — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- арахис — 20 г;
- мука пшеничная — 60 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- панировочные сухари — 80 г;
- масло подсолнечное — 300 мл.
Способ приготовления:
- Сыр положите в морозильную камеру на 1 час. Затем натрите на среднюю терку.
- Орехи измельчите в блендере. Яйца взбейте с солью и перцем. Смешайте подготовленные ингредиенты, добавьте муку и перемешайте.
- Из полученной массы сформируйте шарики размером как грецкий орех и запанируйте их в сухарях. Поместите его в морозильную камеру на 10 минут.
- В сковороде хорошо разогрейте масло и жарьте шарики со всех сторон 3 минуты. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Из трех ингредиентов можно приготовить вкуснейшую закуску. Немного времени — и у вас на тарелке витаминная бомба.