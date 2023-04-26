Потеснит даже любимые чипсы и сухарики: готовим бюджетную закуску из четырех ингредиентов

Перед такой закуской невозможно устоять

Закуски — это универсальное кулинарное решение, которое поможет вам перекусить перед основным блюдом. Кажется, что придумать новый рецепт невозможно — их существует безмерное количество.

Сегодня мы попробуем приготовить закуску, перед которой вы точно не сможете устоять — жареные сырные шарики по рецепту Shuba. Аккуратные, с хрустящей корочкой и тягучей серединкой, они созданы, чтобы делиться ими с семьей или друзьями. Приготовить их можно быстро всего из нескольких ингредиентов. К шарикам можно добавить специи или семена для большей ароматности блюда.

Как приготовить сырные шарики с арахисом

Ингредиенты на 6 порций:

твердый сыр — 200 г;

яйца — 2 шт.;

арахис — 20 г;

мука пшеничная — 60 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

панировочные сухари — 80 г;

масло подсолнечное — 300 мл.

Способ приготовления:

Сыр положите в морозильную камеру на 1 час. Затем натрите на среднюю терку. Орехи измельчите в блендере. Яйца взбейте с солью и перцем. Смешайте подготовленные ингредиенты, добавьте муку и перемешайте. Из полученной массы сформируйте шарики размером как грецкий орех и запанируйте их в сухарях. Поместите его в морозильную камеру на 10 минут. В сковороде хорошо разогрейте масло и жарьте шарики со всех сторон 3 минуты. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Из трех ингредиентов можно приготовить вкуснейшую закуску. Немного времени — и у вас на тарелке витаминная бомба.