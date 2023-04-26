Жареные вареники с картофелем и творогом: рецепт, который вызовет аплодисменты

Любимое блюдо в оригинальном исполнении

Если вы хотите подать на стол что-то, что точно любят ваши родные, но одновременно и что-то интересное — этот рецепт для вас. Жареные вареники с картофелем и творогом, сдобренные сметаной, шкварками и луковой зажаркой — это просто идеально.

Покрытые золотистой корочкой, эти вареники с картофелем и творогом по рецепту Shuba — самое аппетитное блюдо на ужин. Несложные в приготовлении вкуснейшие вареники прочно займут место на вашем столе и в вашем сердце.

Как приготовить жареные вареники с картофелем и творогом

Ингредиенты на 6 порций:

Для теста:

мука пшеничная — 350 г;

яйца — 1 шт.;

соль — по вкусу;

вода — 250 мл.

Для начинки:

картофель — 4 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

масло подсолнечное — 40 г;

сыр кисломолочный — 250 г.

Способ приготовления:

Муку просейте в миску, сделайте углубление и вбейте туда яйцо. Влейте тёплую воду, подсолите и замесите мягкое тесто. Если оно липнет к рукам, добавьте еще немного муки и хорошо вымесите. Накройте миску полотенцем и оставьте на 30 минут. Для начинки очистите и промойте картофель. Нарежьте кусочками, положите в кипящую подсоленную воду и варите 20 минут. Затем воду слейте, а картофель разомните в пюре. Лук очистите и нарежьте маленькими кусочками. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте лук в пюре и перемешайте. Творог посолите, поперчите и разотрите. Соедините его с пюре и хорошо перемешайте. На посыпанной мукой поверхности тонко раскатайте тесто и вырежьте стаканом кружочки. На середину выкладывайте начинку, соедините края теста и защипайте. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и жарьте порциями вареники с двух сторон до золотистого цвета, примерно 4 минуты. Достаньте готовые вареники шумовкой и выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Переложите вареники в глубокую тарелку и подавайте со сметаной.

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