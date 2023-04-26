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Жареные вареники с картофелем и творогом: рецепт, который вызовет аплодисменты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Без таких жареных вареников вы точно не сможете прожить
Без таких жареных вареников вы точно не сможете прожить. Фото shuba.life

Любимое блюдо в оригинальном исполнении

Если вы хотите подать на стол что-то, что точно любят ваши родные, но одновременно и что-то интересное — этот рецепт для вас. Жареные вареники с картофелем и творогом, сдобренные сметаной, шкварками и луковой зажаркой — это просто идеально.

Покрытые золотистой корочкой, эти вареники с картофелем и творогом по рецепту Shuba — самое аппетитное блюдо на ужин. Несложные в приготовлении вкуснейшие вареники прочно займут место на вашем столе и в вашем сердце.

Как приготовить жареные вареники с картофелем и творогом

Ингредиенты на 6 порций:

Для теста:

  • мука пшеничная — 350 г;
  • яйца — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • вода — 250 мл.

Для начинки:

  • картофель — 4 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • масло подсолнечное — 40 г;
  • сыр кисломолочный — 250 г.

Способ приготовления:

  1. Муку просейте в миску, сделайте углубление и вбейте туда яйцо. Влейте тёплую воду, подсолите и замесите мягкое тесто. Если оно липнет к рукам, добавьте еще немного муки и хорошо вымесите. Накройте миску полотенцем и оставьте на 30 минут.
  2. Для начинки очистите и промойте картофель. Нарежьте кусочками, положите в кипящую подсоленную воду и варите 20 минут. Затем воду слейте, а картофель разомните в пюре.
  3. Лук очистите и нарежьте маленькими кусочками. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте лук в пюре и перемешайте.
  4. Творог посолите, поперчите и разотрите. Соедините его с пюре и хорошо перемешайте.
  5. На посыпанной мукой поверхности тонко раскатайте тесто и вырежьте стаканом кружочки. На середину выкладывайте начинку, соедините края теста и защипайте.
  6. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и жарьте порциями вареники с двух сторон до золотистого цвета, примерно 4 минуты. Достаньте готовые вареники шумовкой и выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Переложите вареники в глубокую тарелку и подавайте со сметаной.

Если вы любите простые, но пикантные блюда — пожарьте пельмени в панировке. Они настолько вкусные, что вы больше не будете готовить их по-другому.

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