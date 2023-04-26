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Заправка, которая сделает любое блюдо вдвое вкуснее: рецепт грибного соуса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Грибной соус, без которого вы не сможете жить
Грибной соус, без которого вы не сможете жить. Фото prostoway

Одним соусом можно изменить вкус блюда

Сегодня мы приготовим удивительно мягкий и нежный грибной соус. У него есть существенное преимущество — соус универсален и подходит одновременно к разным блюдам – не только к рыбе или мясу, но и к гренкам и просто свежему хлебу.

По рецепту ProstoWay такой соус приготовить легко, но невозможно быстро забыть этот утонченный мягкий вкус. Он успешно подчеркнет любой компонент блюда, дополнит его и обогатит. Для создания этого кулинарного шедевра вам нужно совсем немного продуктов.

Как приготовить грибной соус

Ингредиенты:

  • йогурт – 150 г;
  • майонез — 250 г;
  • маринованные огурцы – 250 г;
  • маринованные шампиньоны — 150 г;
  • вареные яйца — 2 шт.;
  • красный лук — 40 г;
  • горчица – 1 ст.л.;
  • лимонный сок – 1 ч.л.;
  • сахар – 1 ч.л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны, лук и огурцы мелко нарезать.
  2. Отварить яйца в крутую и разделить на желток и белок. Желток оставить, нарезать белок.
  3. Соединить йогурт, майонез, горчицу, перетертый желток, сахар, лимонный сок, поперчить по вкусу.
  4. Полить йогуртовой массой подготовленные овощи. При необходимости посолить, поперчить.
  5. Готовый соус нужно поставить в холодильник на 2-3 часа, чтоб настоялся.
  6. Перед подачей соус можно украсить зеленью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно почистить грибы. Придерживаясь этих лайфхаков, вы сохраните свежесть продукта.

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