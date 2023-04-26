Заправка, которая сделает любое блюдо вдвое вкуснее: рецепт грибного соуса
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Одним соусом можно изменить вкус блюда
Сегодня мы приготовим удивительно мягкий и нежный грибной соус. У него есть существенное преимущество — соус универсален и подходит одновременно к разным блюдам – не только к рыбе или мясу, но и к гренкам и просто свежему хлебу.
По рецепту ProstoWay такой соус приготовить легко, но невозможно быстро забыть этот утонченный мягкий вкус. Он успешно подчеркнет любой компонент блюда, дополнит его и обогатит. Для создания этого кулинарного шедевра вам нужно совсем немного продуктов.
Как приготовить грибной соус
Ингредиенты:
- йогурт – 150 г;
- майонез — 250 г;
- маринованные огурцы – 250 г;
- маринованные шампиньоны — 150 г;
- вареные яйца — 2 шт.;
- красный лук — 40 г;
- горчица – 1 ст.л.;
- лимонный сок – 1 ч.л.;
- сахар – 1 ч.л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Шампиньоны, лук и огурцы мелко нарезать.
- Отварить яйца в крутую и разделить на желток и белок. Желток оставить, нарезать белок.
- Соединить йогурт, майонез, горчицу, перетертый желток, сахар, лимонный сок, поперчить по вкусу.
- Полить йогуртовой массой подготовленные овощи. При необходимости посолить, поперчить.
- Готовый соус нужно поставить в холодильник на 2-3 часа, чтоб настоялся.
- Перед подачей соус можно украсить зеленью.
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