Заправка, которая сделает любое блюдо вдвое вкуснее: рецепт грибного соуса

Одним соусом можно изменить вкус блюда

Сегодня мы приготовим удивительно мягкий и нежный грибной соус. У него есть существенное преимущество — соус универсален и подходит одновременно к разным блюдам – не только к рыбе или мясу, но и к гренкам и просто свежему хлебу.

По рецепту ProstoWay такой соус приготовить легко, но невозможно быстро забыть этот утонченный мягкий вкус. Он успешно подчеркнет любой компонент блюда, дополнит его и обогатит. Для создания этого кулинарного шедевра вам нужно совсем немного продуктов.

Как приготовить грибной соус

Ингредиенты:

йогурт – 150 г;

майонез — 250 г;

маринованные огурцы – 250 г;

маринованные шампиньоны — 150 г;

вареные яйца — 2 шт.;

красный лук — 40 г;

горчица – 1 ст.л.;

лимонный сок – 1 ч.л.;

сахар – 1 ч.л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Шампиньоны, лук и огурцы мелко нарезать. Отварить яйца в крутую и разделить на желток и белок. Желток оставить, нарезать белок. Соединить йогурт, майонез, горчицу, перетертый желток, сахар, лимонный сок, поперчить по вкусу. Полить йогуртовой массой подготовленные овощи. При необходимости посолить, поперчить. Готовый соус нужно поставить в холодильник на 2-3 часа, чтоб настоялся. Перед подачей соус можно украсить зеленью.

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