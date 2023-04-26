Таких аппетитных котлет вы еще не ели: домашние будут целовать вам руки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Просто поставьте их запекаться – и можно заниматься своими делами
Есть множество вариантов приготовления мясных котлет. Наряду с классическими обжаренными на сковороде в масле многие кулинары выбирают готовить их в духовке. Это значительно экономит время, да и блюдо получается не таким жирным.
Рассказываем, как приготовить котлеты из куриного фарша. Gurman.co.ua предлагает вам оригинальный рецепт приготовления котлет из диетического мяса птицы.
Ингредиенты:
- 750 г куриного фарша;
- две луковицы;
- полчашки молока;
- батон;
- по две щепотки хмели-сунели и паприки;
- две ложки томат-пюре;
- пять ложек сметаны.
Способ приготовления:
- Включаем духовку на 180 градусов – пусть разогревается. Пропускаем через мясорубку замоченный в молоке хлеб и лук. Получившуюся массу вместе с солью и перцем смешиваем с фаршем.
- Берем противень, смазываем его маслом, выкладываем котлеты и ставим запекаться примерно на 20 минут.
- В это время готовим любую подливку, которая вам нравится. Достаем котлеты, поливаем их ароматным соусом и возвращаем в духовку еще на 20 минут.
Котлеты по этому рецепту получаются сочные и вкусные, а еще такой способ приготовления гораздо более полезен, чем в случае с жаркой на сковороде. Если не знаете, какую подливку приготовить, воспользуйтесь этим рецептом быстрой универсальной подливки.