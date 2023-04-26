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Таких аппетитных котлет вы еще не ели: домашние будут целовать вам руки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Идеальное блюдо для семейного обеда
Идеальное блюдо для семейного обеда. Фото prostoway

Просто поставьте их запекаться – и можно заниматься своими делами

Есть множество вариантов приготовления мясных котлет. Наряду с классическими обжаренными на сковороде в масле многие кулинары выбирают готовить их в духовке. Это значительно экономит время, да и блюдо получается не таким жирным.

Рассказываем, как приготовить котлеты из куриного фарша. Gurman.co.ua предлагает вам оригинальный рецепт приготовления котлет из диетического мяса птицы.

Ингредиенты:

  • 750 г куриного фарша;
  • две луковицы;
  • полчашки молока;
  • батон;
  • по две щепотки хмели-сунели и паприки;
  • две ложки томат-пюре;
  • пять ложек сметаны.

Способ приготовления:

  1. Включаем духовку на 180 градусов – пусть разогревается. Пропускаем через мясорубку замоченный в молоке хлеб и лук. Получившуюся массу вместе с солью и перцем смешиваем с фаршем.
  2. Берем противень, смазываем его маслом, выкладываем котлеты и ставим запекаться примерно на 20 минут.
  3. В это время готовим любую подливку, которая вам нравится. Достаем котлеты, поливаем их ароматным соусом и возвращаем в духовку еще на 20 минут.

Котлеты по этому рецепту получаются сочные и вкусные, а еще такой способ приготовления гораздо более полезен, чем в случае с жаркой на сковороде. Если не знаете, какую подливку приготовить, воспользуйтесь этим рецептом быстрой универсальной подливки.

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