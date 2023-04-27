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Дети съедят за считанные минуты: рецепт банановых блинов с соленой карамелью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Лучшее, что может быть на завтрак - банановые блины с соленой карамелью
Лучшее, что может быть на завтрак - банановые блины с соленой карамелью. Фото shuba.life

Хорошая идея для вкусных экспериментов

Блины – очень простое в приготовлении и вкусное блюдо, которое можно готовить на молоке, кефире и даже воде. Начинки могут быть абсолютно разнообразными: творог, мясо, ягоды, капуста, рыба, овощи, морепродукты и печень.

Сегодня мы приготовим особые блины — банановые с соленой карамелью по рецепту Shuba. Это отличная идея для сытного и калорийного завтрака. Такие блины можно подавать разными способами: выбрать интересную начинку, добавить в тесто любимые специи, подать с оригинальным соусом. Если вы любите эксперименты на кухне, тогда банановые блины с соленой карамелью — это хорошая идея для старта.

Как приготовить банановые блины с соленой карамелью

Ингредиенты на 4 порции

Для блинов:

  • банан — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука пшеничная — 120 г;
  • сахар — 40 г;
  • соль — 1/8 ч. л.;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • масло подсолнечное — 20 мл.

Для соленой карамели:

  • сахар — 100 г;
  • вода — 50 мл;
  • соль — 20 г;
  • сливки — 20 мл.

Способ приготовления:

  1. Бананы очистите и разомните вилкой в пюре. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль и измельчите массу погружным блендером в пюре. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто.
  2. Сковороду разогрейте, смажьте растительным маслом и жарьте блины с двух сторон до золотистого цвета.
  3. Для карамели в сотейник положите сахар, влейте воду и варите, помешивая, пока масса не карамелизуется. Влейте сливки и варите на небольшом огне до загустения (около 30 минут). Охладите, добавьте соль и перемешайте.

Подавайте блины с соленой карамелью и любимым чаем. Приятного аппетита.

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