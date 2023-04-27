Дети съедят за считанные минуты: рецепт банановых блинов с соленой карамелью

Хорошая идея для вкусных экспериментов

Блины – очень простое в приготовлении и вкусное блюдо, которое можно готовить на молоке, кефире и даже воде. Начинки могут быть абсолютно разнообразными: творог, мясо, ягоды, капуста, рыба, овощи, морепродукты и печень.

Сегодня мы приготовим особые блины — банановые с соленой карамелью по рецепту Shuba. Это отличная идея для сытного и калорийного завтрака. Такие блины можно подавать разными способами: выбрать интересную начинку, добавить в тесто любимые специи, подать с оригинальным соусом. Если вы любите эксперименты на кухне, тогда банановые блины с соленой карамелью — это хорошая идея для старта.

Как приготовить банановые блины с соленой карамелью

Ингредиенты на 4 порции

Для блинов:

банан — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

мука пшеничная — 120 г;

сахар — 40 г;

соль — 1/8 ч. л.;

сахар ванильный — 10 г;

разрыхлитель — 5 г;

масло подсолнечное — 20 мл.

Для соленой карамели:

сахар — 100 г;

вода — 50 мл;

соль — 20 г;

сливки — 20 мл.

Способ приготовления:

Бананы очистите и разомните вилкой в пюре. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль и измельчите массу погружным блендером в пюре. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто. Сковороду разогрейте, смажьте растительным маслом и жарьте блины с двух сторон до золотистого цвета. Для карамели в сотейник положите сахар, влейте воду и варите, помешивая, пока масса не карамелизуется. Влейте сливки и варите на небольшом огне до загустения (около 30 минут). Охладите, добавьте соль и перемешайте.

Подавайте блины с соленой карамелью и любимым чаем. Приятного аппетита.