Дети съедят за считанные минуты: рецепт банановых блинов с соленой карамелью
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Хорошая идея для вкусных экспериментов
Блины – очень простое в приготовлении и вкусное блюдо, которое можно готовить на молоке, кефире и даже воде. Начинки могут быть абсолютно разнообразными: творог, мясо, ягоды, капуста, рыба, овощи, морепродукты и печень.
Сегодня мы приготовим особые блины — банановые с соленой карамелью по рецепту Shuba. Это отличная идея для сытного и калорийного завтрака. Такие блины можно подавать разными способами: выбрать интересную начинку, добавить в тесто любимые специи, подать с оригинальным соусом. Если вы любите эксперименты на кухне, тогда банановые блины с соленой карамелью — это хорошая идея для старта.
Как приготовить банановые блины с соленой карамелью
Ингредиенты на 4 порции
Для блинов:
- банан — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- мука пшеничная — 120 г;
- сахар — 40 г;
- соль — 1/8 ч. л.;
- сахар ванильный — 10 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- масло подсолнечное — 20 мл.
Для соленой карамели:
- сахар — 100 г;
- вода — 50 мл;
- соль — 20 г;
- сливки — 20 мл.
Способ приготовления:
- Бананы очистите и разомните вилкой в пюре. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль и измельчите массу погружным блендером в пюре. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто.
- Сковороду разогрейте, смажьте растительным маслом и жарьте блины с двух сторон до золотистого цвета.
- Для карамели в сотейник положите сахар, влейте воду и варите, помешивая, пока масса не карамелизуется. Влейте сливки и варите на небольшом огне до загустения (около 30 минут). Охладите, добавьте соль и перемешайте.
Подавайте блины с соленой карамелью и любимым чаем. Приятного аппетита.