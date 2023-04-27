Омлет с сахарной пудрой: рецепт, от которого семья будет в восторге

Такое блюдо будут просить каждое утро

Пышный омлет — идеальное блюдо для семейного завтрака. Мы привыкли к классическому рецепту — из яиц и молока, изредка добавляя туда сыр или колбасу. А что, если добавить сахарную пудру?

Тогда получится необычный сладкий омлет по рецепту Shuba. Он выручит, когда вам захочется чего-то быстрого и вкусного на завтрак. Пшеничная мука, которая есть в ингредиентах, превратит омлет в что-то вроде пирога, а для аромата можно добавить к тесту ванильный экстракт, положить орехи или изюм или даже кусочки яблок.

Как приготовить омлет с сахарной пудрой

Ингредиенты:

мука пшеничная — 120 г;

молоко 3,2% — 250 мл;

яйцо куриное, большое — 3 шт.;

соль, сахарная пудра — по вкусу.

Способ приготовления:

В миске взбейте венчиком молоко, муку и соль. Добавьте яйца и щепотку соли, хорошо перемешать до однородности теста. Прогрейте антипригарную сковороду и осторожно вылейте тесто на нее, чтобы равномерно покрыть все дно. Жарьте омлет до золотистой корочки с обеих сторон. После приготовления слегка остудите омлет и нарежьте порционными кусочками. Подавайте слегка присыпав сахарной пудрой, орехами, шоколадом или кокосовой стружкой. Также можно добавить сметану, йогурт или варенье.

Ранее "Телеграф" делился хитростями правильного омлета. Они помогут приготовить идеальное блюдо.