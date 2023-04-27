Ради такого обеда муж будет приезжать с работы домой: лучший рецепт запеченного картофеля с грибной начинкой
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Вкусный и сытный обед из того, что есть в холодильнике
Запеченный в духовке картофель – это недорогое, ароматное блюдо, которое можно использовать как самостоятельно, так и как гарнир к мясу или рыбе. Такое блюдо можно легко приготовить на скорую руку.
Сегодня мы попробуем приготовить печеный картофель с грибной начинкой по рецепту Gurman. Здесь можно использовать абсолютно любые свежие, замороженные или маринованные грибы – все равно блюдо получится просто невероятным.
Как приготовить картофель с грибной начинкой
Ингредиенты:
- 8 средних картофелин;
- 0,5 кг свежих шампиньонов;
- 1 лук;
- 1 зубчик чеснока;
- 30 г муки;
- 250 мл нежирных сливок;
- 100 г сыра;
- смесь прованских трав, соль, черный перец по своему вкусу;
- подсолнечное масло.
Способ приготовления:
- Противень смазать маслом и посыпать солью.
- Картошку в кожуре помыть, высушить, смазать маслом, посолить, положить на противень и готовить при 180°С 50 минут.
- Для начинки нарезать мелко лук и пожарить в масле до румяного цвета.
- Порезать шампиньоны, добавить к луку и продолжать жарить до полного испарения жидкости.
- Добавить муку, измельченный чеснок и обжарить еще минуту.
- В массу залить сливки и довести до кипения.
- Начинку приправить травками, посолить, поперчить и подержать на огне еще пару минут.
- У картофеля срезать верхушку и ложкой вынуть мякоть, оставив лишь небольшой слой в кожуре.
- Грибную массу смешать с двумя ложками картофельной мякоти и положить в картофель.
- Посыпать тертым сыром и выпекать 15 минут при 200°С.
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