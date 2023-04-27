Ради такого обеда муж будет приезжать с работы домой: лучший рецепт запеченного картофеля с грибной начинкой

Вкусный и сытный обед из того, что есть в холодильнике

Запеченный в духовке картофель – это недорогое, ароматное блюдо, которое можно использовать как самостоятельно, так и как гарнир к мясу или рыбе. Такое блюдо можно легко приготовить на скорую руку.

Сегодня мы попробуем приготовить печеный картофель с грибной начинкой по рецепту Gurman. Здесь можно использовать абсолютно любые свежие, замороженные или маринованные грибы – все равно блюдо получится просто невероятным.

Как приготовить картофель с грибной начинкой

Ингредиенты:

8 средних картофелин;

0,5 кг свежих шампиньонов;

1 лук;

1 зубчик чеснока;

30 г муки;

250 мл нежирных сливок;

100 г сыра;

смесь прованских трав, соль, черный перец по своему вкусу;

подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Противень смазать маслом и посыпать солью. Картошку в кожуре помыть, высушить, смазать маслом, посолить, положить на противень и готовить при 180°С 50 минут. Для начинки нарезать мелко лук и пожарить в масле до румяного цвета. Порезать шампиньоны, добавить к луку и продолжать жарить до полного испарения жидкости. Добавить муку, измельченный чеснок и обжарить еще минуту. В массу залить сливки и довести до кипения. Начинку приправить травками, посолить, поперчить и подержать на огне еще пару минут. У картофеля срезать верхушку и ложкой вынуть мякоть, оставив лишь небольшой слой в кожуре. Грибную массу смешать с двумя ложками картофельной мякоти и положить в картофель. Посыпать тертым сыром и выпекать 15 минут при 200°С.

Если хочется необычного — попробуйте шашлык из картофеля с беконом. Это блюдо точно станет вашим любимым.