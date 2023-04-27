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Ради такого обеда муж будет приезжать с работы домой: лучший рецепт запеченного картофеля с грибной начинкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Картофель с грибами - лучшее решение на обед
Картофель с грибами - лучшее решение на обед. Фото http://gurman.co.ua

Вкусный и сытный обед из того, что есть в холодильнике

Запеченный в духовке картофель – это недорогое, ароматное блюдо, которое можно использовать как самостоятельно, так и как гарнир к мясу или рыбе. Такое блюдо можно легко приготовить на скорую руку.

Сегодня мы попробуем приготовить печеный картофель с грибной начинкой по рецепту Gurman. Здесь можно использовать абсолютно любые свежие, замороженные или маринованные грибы – все равно блюдо получится просто невероятным.

Как приготовить картофель с грибной начинкой

Ингредиенты:

  • 8 средних картофелин;
  • 0,5 кг свежих шампиньонов;
  • 1 лук;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 30 г муки;
  • 250 мл нежирных сливок;
  • 100 г сыра;
  • смесь прованских трав, соль, черный перец по своему вкусу;
  • подсолнечное масло.

Способ приготовления:

  1. Противень смазать маслом и посыпать солью.
  2. Картошку в кожуре помыть, высушить, смазать маслом, посолить, положить на противень и готовить при 180°С 50 минут.
  3. Для начинки нарезать мелко лук и пожарить в масле до румяного цвета.
  4. Порезать шампиньоны, добавить к луку и продолжать жарить до полного испарения жидкости.
  5. Добавить муку, измельченный чеснок и обжарить еще минуту.
  6. В массу залить сливки и довести до кипения.
  7. Начинку приправить травками, посолить, поперчить и подержать на огне еще пару минут.
  8. У картофеля срезать верхушку и ложкой вынуть мякоть, оставив лишь небольшой слой в кожуре.
  9. Грибную массу смешать с двумя ложками картофельной мякоти и положить в картофель.
  10. Посыпать тертым сыром и выпекать 15 минут при 200°С.

Если хочется необычного — попробуйте шашлык из картофеля с беконом. Это блюдо точно станет вашим любимым.

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