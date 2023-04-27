Укр

Рецепт салата с салом: блюдо, которое станет хитом на вашем столе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Этому салату нет равных!
Этому салату нет равных!. Фото etnosoft.com.ua

Несложный салат станет королем на вашем столе

Различные салаты готовят на каждой кухне практически каждый день. Это может быть частью праздничного стола или частью повседневной пищи. Экспериментируя с продуктами или заправками, вы можете получить совершенно новое блюдо.

Вот и сегодня мы предлагаем приготовить необычный салат с украинскими нотками. Дело в том, что главный ингредиент в этом блюде – сало. Etnosoft рекомендует брать соленое или копченое сало с мясными прожилками. Тогда вы действительно получите удовольствие от такого салата.

Как приготовить салат с салом

Ингредиенты:

  • 100 г соленого сала;
  • 100 граммов перца болгарского;
  • 70 граммов сельдерея;
  • 100 г огурца свежего;
  • 5-7 помидоров черри;
  • пучок зелени;
  • масло, соевый соус, лимонный сок – по вкусу;
  • сыр пармезан.

Способ приготовления:

  1. Нарезать тонкой соломкой сало и огурец.
  2. Кружочками порезать стебель сельдерея.
  3. Болгарский перец порезать соломкой. Перемешайте все ингредиенты.
  4. Помидоры черри нужно нарезать на четвертинки. Добавить в другие ингредиенты.
  5. Для заправки смешать растительное масло, соевый соус и лимонный сок.
  6. Добавьте заправку в салат, украсьте зеленью и тертым пармезаном. Салат готов, приятного аппетита.

Сало на этот салат можно засолить самостоятельно. Сделать это достаточно легко — нужно всего несколько ингредиентов.

Теги:
#Рецепт #Салат #Сало #Готовим дома