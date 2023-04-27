Рецепт салата с салом: блюдо, которое станет хитом на вашем столе
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Несложный салат станет королем на вашем столе
Различные салаты готовят на каждой кухне практически каждый день. Это может быть частью праздничного стола или частью повседневной пищи. Экспериментируя с продуктами или заправками, вы можете получить совершенно новое блюдо.
Вот и сегодня мы предлагаем приготовить необычный салат с украинскими нотками. Дело в том, что главный ингредиент в этом блюде – сало. Etnosoft рекомендует брать соленое или копченое сало с мясными прожилками. Тогда вы действительно получите удовольствие от такого салата.
Как приготовить салат с салом
Ингредиенты:
- 100 г соленого сала;
- 100 граммов перца болгарского;
- 70 граммов сельдерея;
- 100 г огурца свежего;
- 5-7 помидоров черри;
- пучок зелени;
- масло, соевый соус, лимонный сок – по вкусу;
- сыр пармезан.
Способ приготовления:
- Нарезать тонкой соломкой сало и огурец.
- Кружочками порезать стебель сельдерея.
- Болгарский перец порезать соломкой. Перемешайте все ингредиенты.
- Помидоры черри нужно нарезать на четвертинки. Добавить в другие ингредиенты.
- Для заправки смешать растительное масло, соевый соус и лимонный сок.
- Добавьте заправку в салат, украсьте зеленью и тертым пармезаном. Салат готов, приятного аппетита.
Сало на этот салат можно засолить самостоятельно. Сделать это достаточно легко — нужно всего несколько ингредиентов.