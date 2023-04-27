На бутерброды вместо красной икры: рецепт бюджетного паштета
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Друзья не догадаются, из чего он
Рецепты паштета поражают разнообразием. Практически из любого продукта можно приготовить вкусную мазку, воздушную и сытную. Подготовленные продукты измельчают в консистенцию пасты подручными средствами: перемалывают на мясорубке и перетирают через сито, доводят до кремообразного состояния с помощью блендера.
Сегодня мы приготовим закуску, которую еще называют ложной икрой или красной икрой из сельди и моркови. Блюдо по рецепту Оlivkin действительно немного напоминает красную икру. Бутерброды с таким паштетом можно смело подавать на праздничный стол.
Как приготовить паштет из сельди
Ингредиенты:
- сельдь – 300 г;
- сливочное масло – 80 г;
- плавленый сырок – 100 г;
- куриное яйцо – 1 шт.;
- морковь отварная – 1 шт.
Способ приготовления:
- Предварительно отварить морковь и куриное яйцо и почистить. Сливочное масло нужно подержать при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким.
- Сельдь необходимо очистить от внутренностей и костей, нарезать средними кусочками.
- Смешать сельдь, плавленый творог, сливочное масло, яйцо и морковь.
- Перетереть все погружным блендером или пропустить ингредиенты через мясорубку.
- Готовый паштет из сельди положить на хлеб или гренки и подать на стол.
Сельдь для такого паштета можно почистить за пару минут. Один секретный лайфхак – и рыба готова!