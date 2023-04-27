На бутерброды вместо красной икры: рецепт бюджетного паштета

Друзья не догадаются, из чего он

Рецепты паштета поражают разнообразием. Практически из любого продукта можно приготовить вкусную мазку, воздушную и сытную. Подготовленные продукты измельчают в консистенцию пасты подручными средствами: перемалывают на мясорубке и перетирают через сито, доводят до кремообразного состояния с помощью блендера.

Сегодня мы приготовим закуску, которую еще называют ложной икрой или красной икрой из сельди и моркови. Блюдо по рецепту Оlivkin действительно немного напоминает красную икру. Бутерброды с таким паштетом можно смело подавать на праздничный стол.

Как приготовить паштет из сельди

Ингредиенты:

сельдь – 300 г;

сливочное масло – 80 г;

плавленый сырок – 100 г;

куриное яйцо – 1 шт.;

морковь отварная – 1 шт.

Способ приготовления:

Предварительно отварить морковь и куриное яйцо и почистить. Сливочное масло нужно подержать при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Сельдь необходимо очистить от внутренностей и костей, нарезать средними кусочками. Смешать сельдь, плавленый творог, сливочное масло, яйцо и морковь. Перетереть все погружным блендером или пропустить ингредиенты через мясорубку. Готовый паштет из сельди положить на хлеб или гренки и подать на стол.

Сельдь для такого паштета можно почистить за пару минут. Один секретный лайфхак – и рыба готова!