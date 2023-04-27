Блюдо просто растает во рту: рецепт нереально вкусной печени с яблоками
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Блюдо займет достойное место в вашем сердце
Тушеная печень – отличное дополнение к любым гарнирам. Приготовить это блюдо можно достаточно быстро, а пользы и вкуса от него невероятно много.
Сегодня вместе с Оlivkin предлагаем очень простой и вкусный рецепт приготовления тушеной печени. Такое блюдо получается очень нежным и просто тает во рту. Печень можно брать любую, но из куриного блюдо получится самым лучшим. Попытайтесь приготовить и вы точно не пожалеете.
Как приготовить тушеную печень с яблоками
Ингредиенты на 6 порций:
- печень свиная – 500 г;
- лук репчатый – 2 шт.
- яблоки кисло-сладкие – 2 шт.
- растительное масло – 30 г;
- соль и молотый черный перец – по своему вкусу;
- мука – 5 ст.л.
Способ приготовления:
- Яблоки моем, вырезаем серединку. Нарезаем средними кусочками.
- Лук нарезаем средними полукольцами, чеснок мелко режем.
- Обжариваем на растительном масле яблоки, лук и чеснок до мягкости.
- Печень моем и нарезаем средними кусочками, обваливаем в муке по бокам.
- Обжариваем печень на растительном масле по несколько минут с обеих сторон к румяности, добавляем лук и яблоки.
- Перемешиваем ингредиенты, солим и перчим по своему вкусу. Тушим блюдо несколько минут и снимаем с огня. Блюдо готовое, приятного аппетита.
"Телеграф" уже рассказывал, как правильно чистить печень перед приготовлением. Несколько лайфхаков — и ваше блюдо просто идеально!