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Блюдо просто растает во рту: рецепт нереально вкусной печени с яблоками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такая тушеная печень с яблоками не может не понравиться
Такая тушеная печень с яблоками не может не понравиться. Фото olivkin.com

Блюдо займет достойное место в вашем сердце

Тушеная печень – отличное дополнение к любым гарнирам. Приготовить это блюдо можно достаточно быстро, а пользы и вкуса от него невероятно много.

Сегодня вместе с Оlivkin предлагаем очень простой и вкусный рецепт приготовления тушеной печени. Такое блюдо получается очень нежным и просто тает во рту. Печень можно брать любую, но из куриного блюдо получится самым лучшим. Попытайтесь приготовить и вы точно не пожалеете.

Как приготовить тушеную печень с яблоками

Ингредиенты на 6 порций:

  • печень свиная – 500 г;
  • лук репчатый – 2 шт.
  • яблоки кисло-сладкие – 2 шт.
  • растительное масло – 30 г;
  • соль и молотый черный перец – по своему вкусу;
  • мука – 5 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Яблоки моем, вырезаем серединку. Нарезаем средними кусочками.
  2. Лук нарезаем средними полукольцами, чеснок мелко режем.
  3. Обжариваем на растительном масле яблоки, лук и чеснок до мягкости.
  4. Печень моем и нарезаем средними кусочками, обваливаем в муке по бокам.
  5. Обжариваем печень на растительном масле по несколько минут с обеих сторон к румяности, добавляем лук и яблоки.
  6. Перемешиваем ингредиенты, солим и перчим по своему вкусу. Тушим блюдо несколько минут и снимаем с огня. Блюдо готовое, приятного аппетита.

"Телеграф" уже рассказывал, как правильно чистить печень перед приготовлением. Несколько лайфхаков — и ваше блюдо просто идеально!

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#Рецепт #Яблоки #Печень #Готовим дома