Рецепт куриного филе под шубой: лучший ужин на скорую руку
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Просто, вкусно и сытно!
Блюда из куриной грудки – отличная основа для множества вариантов блюд, как для повседневного меню, так и для праздничной трапезы. Этот универсальный ингредиент в сочетании со многими продуктами и маринадом нравится многим.
Мясо и грибы – это всегда удачная комбинация. Если в блюдо по рецепту Trserial добавить немного картофеля и лука и запечь это все в духовке, получится вкусная куриная грудка под шубой. Попробуйте – и вам понравится.
Как приготовить куриное филе под шубой с грибами
Ингредиенты:
- куриная грудка (филе) – 400 г;
- шампиньоны – 300 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- картофель – 4 шт.;
- сыр твердый – 100 г;
- сливки – 150 мл.;
- мука пшеничная – 1 ст. л.;
- соль и перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите и отварите в подсоленной воде картофель.
- На первой сковороде начинайте обжаривать нарезанное куриное филе.
- На второй жарьте нарезанный кубиками или полукольцами лук. Когда лук станет мягким, на сковороду добавьте грибы, а через 3-4 минуты – муку.
- Добавьте куриное филе в грибы, посолите, перемешайте, оставьте готовиться еще 1 минуту.
- Жареный лук переложите в глубокую форму для запекания и разровняйте, сверху выложите мясо-грибную массу. Сверху положите натертый на большой терке картофель.
- Сверху добавьте тертый сыр и отправьте в духовой шкаф на полчаса при температуре 180 градусов.
Подавать блюдо можно со свежим салатом и зеленью.