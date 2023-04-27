Рецепт куриного филе под шубой: лучший ужин на скорую руку

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Блюда из куриной грудки – отличная основа для множества вариантов блюд, как для повседневного меню, так и для праздничной трапезы. Этот универсальный ингредиент в сочетании со многими продуктами и маринадом нравится многим.

Мясо и грибы – это всегда удачная комбинация. Если в блюдо по рецепту Trserial добавить немного картофеля и лука и запечь это все в духовке, получится вкусная куриная грудка под шубой. Попробуйте – и вам понравится.

Как приготовить куриное филе под шубой с грибами

Ингредиенты:

куриная грудка (филе) – 400 г;

шампиньоны – 300 г;

лук репчатый – 1 шт.;

картофель – 4 шт.;

сыр твердый – 100 г;

сливки – 150 мл.;

мука пшеничная – 1 ст. л.;

соль и перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Очистите и отварите в подсоленной воде картофель. На первой сковороде начинайте обжаривать нарезанное куриное филе. На второй жарьте нарезанный кубиками или полукольцами лук. Когда лук станет мягким, на сковороду добавьте грибы, а через 3-4 минуты – муку. Добавьте куриное филе в грибы, посолите, перемешайте, оставьте готовиться еще 1 минуту. Жареный лук переложите в глубокую форму для запекания и разровняйте, сверху выложите мясо-грибную массу. Сверху положите натертый на большой терке картофель. Сверху добавьте тертый сыр и отправьте в духовой шкаф на полчаса при температуре 180 градусов.

Подавать блюдо можно со свежим салатом и зеленью.