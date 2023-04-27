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Рецепт куриного филе под шубой: лучший ужин на скорую руку

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
От такого куриного филе в шубе никто не откажется
От такого куриного филе в шубе никто не откажется. Фото zelenasadyba.com.ua

Просто, вкусно и сытно!

Блюда из куриной грудки – отличная основа для множества вариантов блюд, как для повседневного меню, так и для праздничной трапезы. Этот универсальный ингредиент в сочетании со многими продуктами и маринадом нравится многим.

Мясо и грибы – это всегда удачная комбинация. Если в блюдо по рецепту Trserial добавить немного картофеля и лука и запечь это все в духовке, получится вкусная куриная грудка под шубой. Попробуйте – и вам понравится.

Как приготовить куриное филе под шубой с грибами

Ингредиенты:

  • куриная грудка (филе) – 400 г;
  • шампиньоны – 300 г;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • картофель – 4 шт.;
  • сыр твердый – 100 г;
  • сливки – 150 мл.;
  • мука пшеничная – 1 ст. л.;
  • соль и перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите и отварите в подсоленной воде картофель.
  2. На первой сковороде начинайте обжаривать нарезанное куриное филе.
  3. На второй жарьте нарезанный кубиками или полукольцами лук. Когда лук станет мягким, на сковороду добавьте грибы, а через 3-4 минуты – муку.
  4. Добавьте куриное филе в грибы, посолите, перемешайте, оставьте готовиться еще 1 минуту.
  5. Жареный лук переложите в глубокую форму для запекания и разровняйте, сверху выложите мясо-грибную массу. Сверху положите натертый на большой терке картофель.
  6. Сверху добавьте тертый сыр и отправьте в духовой шкаф на полчаса при температуре 180 градусов.

Подавать блюдо можно со свежим салатом и зеленью.

Теги:
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