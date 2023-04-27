Язык проглотить можно: запеканка, с которой ваши дети полюбят овощи

Очень зеленое и сочное блюдо

Если не знаете, что приготовить детям, а молочными коктейлями они сыты не будут, попробуйте эту овощную запеканку. Она станет отличным гарниром или полноценным перекусом.

А если что-то останется, его можно будет еще разогреть на завтрак. Рецептом поделились на портале gurman.co.ua.

Ингредиенты:

170 г полутвердого или твердого сыра

330 г цветной капусты и брокколи

1,5 ст. л. жирных сливок

3 больших яйца

крупная соль

2 большие ложки высокосортной муки

щепотка мускатного ореха

большая ложка панировочных сухарей

Способ приготовления:

Капусту обоих видов разбираем на соцветия и отвариваем по несколько минут в соленом кипятке. За это время овощи просто должны стать более мягкими, но не превратиться в кашу. Брокколи нужно после обдать ледяной водой, чтобы сохранить насыщенный зеленый цвет капусты. Форму для запекания посыпаем панировочными сухарями. Выкладываем оба вида отварной капусты. Для заливки хорошо взбиваем яйца. Добавляем половину мелко натертого сыра, всю муку, соль, мускатный орех и сливки. Все тщательно перемешиваем. Полученной смесью поливаем овощи. Сверху высыпаем остаток тертого творога. Ставим форму в хорошо разогретую духовку примерно на 30 мин. Подается запеканка горячей.

Это замечательное блюдо. Хорошим дополнением для нее станут любые чесночные или грибные соусы на основе сметаны или йогурта.