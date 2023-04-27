Язык проглотить можно: запеканка, с которой ваши дети полюбят овощи
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Очень зеленое и сочное блюдо
Если не знаете, что приготовить детям, а молочными коктейлями они сыты не будут, попробуйте эту овощную запеканку. Она станет отличным гарниром или полноценным перекусом.
А если что-то останется, его можно будет еще разогреть на завтрак. Рецептом поделились на портале gurman.co.ua.
Ингредиенты:
- 170 г полутвердого или твердого сыра
- 330 г цветной капусты и брокколи
- 1,5 ст. л. жирных сливок
- 3 больших яйца
- крупная соль
- 2 большие ложки высокосортной муки
- щепотка мускатного ореха
- большая ложка панировочных сухарей
Способ приготовления:
- Капусту обоих видов разбираем на соцветия и отвариваем по несколько минут в соленом кипятке. За это время овощи просто должны стать более мягкими, но не превратиться в кашу. Брокколи нужно после обдать ледяной водой, чтобы сохранить насыщенный зеленый цвет капусты.
- Форму для запекания посыпаем панировочными сухарями. Выкладываем оба вида отварной капусты.
- Для заливки хорошо взбиваем яйца. Добавляем половину мелко натертого сыра, всю муку, соль, мускатный орех и сливки. Все тщательно перемешиваем.
- Полученной смесью поливаем овощи. Сверху высыпаем остаток тертого творога.
- Ставим форму в хорошо разогретую духовку примерно на 30 мин. Подается запеканка горячей.
Это замечательное блюдо. Хорошим дополнением для нее станут любые чесночные или грибные соусы на основе сметаны или йогурта.