Вкуснотища без сахара: как приготовить полезные сырники с бананом и манкой

Прекрасный вариант вкусного и здорового завтрака

Завтрак всегда задает тон дня. Он должен быть вкусным и не отягощать организм лишними жирами, чтобы зарядиться энергией и быть активными в течение суток.

Сегодня мы вместе с "Мета" предлагаем вам вкусный и легкий рецепт сырников с бананом и манкой. Они готовятся без сахара, потому идеально подойдут для людей, которые считают калории.

Как приготовить сырники с бананом и манкой

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 400 г;

яйцо – 1 шт;

манная крупа – 4-5 ст. л.;

банан – 1 шт;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

мука (для обваливания),

растительное масло (для жарки).

Способ приготовления:

В глубокую емкость высыпьте творог, добавьте к нему очищенный размятый банан и яйцо, перемешайте до однородности. В смесь высыпьте манную крупу и ванильный сахар. По желанию в сырники можно добавить изюм – его предварительно необходимо запарить кипятком, а затем посушить с помощью бумажных полотенец. Оставьте тесто на 15-20 минут, чтобы манка набухла и впитала необходимую влагу. После сформируйте сырники на рабочей поверхности, обваливая их в муке. На разогретую сковороду с растительным маслом выложите творожники и обжарьте на среднем огне с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые сырники с манкой выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла.

Подавать блюдо можно со сметаной, джемом, вареньем, йогуртом, фруктами, ягодами или со сгущенным молоком.