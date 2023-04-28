Вкуснотища без сахара: как приготовить полезные сырники с бананом и манкой
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Прекрасный вариант вкусного и здорового завтрака
Завтрак всегда задает тон дня. Он должен быть вкусным и не отягощать организм лишними жирами, чтобы зарядиться энергией и быть активными в течение суток.
Сегодня мы вместе с "Мета" предлагаем вам вкусный и легкий рецепт сырников с бананом и манкой. Они готовятся без сахара, потому идеально подойдут для людей, которые считают калории.
Как приготовить сырники с бананом и манкой
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 400 г;
- яйцо – 1 шт;
- манная крупа – 4-5 ст. л.;
- банан – 1 шт;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- мука (для обваливания),
- растительное масло (для жарки).
Способ приготовления:
- В глубокую емкость высыпьте творог, добавьте к нему очищенный размятый банан и яйцо, перемешайте до однородности.
- В смесь высыпьте манную крупу и ванильный сахар.
- По желанию в сырники можно добавить изюм – его предварительно необходимо запарить кипятком, а затем посушить с помощью бумажных полотенец.
- Оставьте тесто на 15-20 минут, чтобы манка набухла и впитала необходимую влагу.
- После сформируйте сырники на рабочей поверхности, обваливая их в муке.
- На разогретую сковороду с растительным маслом выложите творожники и обжарьте на среднем огне с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые сырники с манкой выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла.
Подавать блюдо можно со сметаной, джемом, вареньем, йогуртом, фруктами, ягодами или со сгущенным молоком.