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Вкуснотища без сахара: как приготовить полезные сырники с бананом и манкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Полезный вариант завтрака - сырники с бананом и манкой
Полезный вариант завтрака - сырники с бананом и манкой. Фото Meta.ua

Прекрасный вариант вкусного и здорового завтрака

Завтрак всегда задает тон дня. Он должен быть вкусным и не отягощать организм лишними жирами, чтобы зарядиться энергией и быть активными в течение суток.

Сегодня мы вместе с "Мета" предлагаем вам вкусный и легкий рецепт сырников с бананом и манкой. Они готовятся без сахара, потому идеально подойдут для людей, которые считают калории.

Как приготовить сырники с бананом и манкой

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 400 г;
  • яйцо – 1 шт;
  • манная крупа – 4-5 ст. л.;
  • банан – 1 шт;
  • ванильный сахар – 1 ч. л.;
  • мука (для обваливания),
  • растительное масло (для жарки).

Способ приготовления:

  1. В глубокую емкость высыпьте творог, добавьте к нему очищенный размятый банан и яйцо, перемешайте до однородности.
  2. В смесь высыпьте манную крупу и ванильный сахар.
  3. По желанию в сырники можно добавить изюм – его предварительно необходимо запарить кипятком, а затем посушить с помощью бумажных полотенец.
  4. Оставьте тесто на 15-20 минут, чтобы манка набухла и впитала необходимую влагу.
  5. После сформируйте сырники на рабочей поверхности, обваливая их в муке.
  6. На разогретую сковороду с растительным маслом выложите творожники и обжарьте на среднем огне с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые сырники с манкой выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла.

Подавать блюдо можно со сметаной, джемом, вареньем, йогуртом, фруктами, ягодами или со сгущенным молоком.

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