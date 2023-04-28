Успеете приготовить, пока заваривается чай: рецепт шоколадного печенья из трех ингредиентов
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Быстро и вкусно — это про шоколадное печенье
Вкусная домашняя выпечка нравится многим. Именно она превратит любое чаепитие в уютный домашний праздник.
Шоколадное печенье по "Бабушкиным рецептам" готовится всего 10 минут – вы можете сделать его даже когда гости на пороге. Такая легкая выпечка к чаю точно порадует ваших друзей.
Как приготовить шоколадное печенье
Ингредиенты:
- крахмал кукурузный – 2 ст. л.;
- мука – 2 ст. л.;
- молочный или темный шоколад – 1.5 плитки.
Способ приготовления:
- Муку и крахмал хорошенько смешиваем, просеиваем в глубокую тарелку.
- Шоколад ломаем кусочками и растапливаем. Скорее это сделать в микроволновке.
- Жидкий шоколад вливаем в муку с крахмалом и вымешиваем ложкой до однородности.
- На противень застилаем бумагу, смазываем маслом.
- Шоколадную смесь можно выкладывать на противень чайной ложкой. Можно воспользоваться кондитерским мешком.
- Выпекать печенье нужно 10 минут при 160-170 градусах.
- Готовое печенье переложить на тарелку и дать немного остыть. По желанию можно собрать их по две штуки, сделав прослойку между ними из шоколадной глазури.
Если у вас есть немного больше времени — можно приготовить шарлотку. Для этого вам даже теста не нужно замешивать.