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Успеете приготовить, пока заваривается чай: рецепт шоколадного печенья из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Поразите друзей быстрым рецептом потрясного печенья
Поразите друзей быстрым рецептом потрясного печенья. Фото babusyni-retsepty

Быстро и вкусно — это про шоколадное печенье

Вкусная домашняя выпечка нравится многим. Именно она превратит любое чаепитие в уютный домашний праздник.

Шоколадное печенье по "Бабушкиным рецептам" готовится всего 10 минут – вы можете сделать его даже когда гости на пороге. Такая легкая выпечка к чаю точно порадует ваших друзей.

Как приготовить шоколадное печенье

Ингредиенты:

  • крахмал кукурузный – 2 ст. л.;
  • мука – 2 ст. л.;
  • молочный или темный шоколад – 1.5 плитки.

Способ приготовления:

  1. Муку и крахмал хорошенько смешиваем, просеиваем в глубокую тарелку.
  2. Шоколад ломаем кусочками и растапливаем. Скорее это сделать в микроволновке.
  3. Жидкий шоколад вливаем в муку с крахмалом и вымешиваем ложкой до однородности.
  4. На противень застилаем бумагу, смазываем маслом.
  5. Шоколадную смесь можно выкладывать на противень чайной ложкой. Можно воспользоваться кондитерским мешком.
  6. Выпекать печенье нужно 10 минут при 160-170 градусах.
  7. Готовое печенье переложить на тарелку и дать немного остыть. По желанию можно собрать их по две штуки, сделав прослойку между ними из шоколадной глазури.

Если у вас есть немного больше времени — можно приготовить шарлотку. Для этого вам даже теста не нужно замешивать.

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#Рецепт #Печенье #Готовим дома