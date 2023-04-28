Успеете приготовить, пока заваривается чай: рецепт шоколадного печенья из трех ингредиентов

Быстро и вкусно — это про шоколадное печенье

Вкусная домашняя выпечка нравится многим. Именно она превратит любое чаепитие в уютный домашний праздник.

Шоколадное печенье по "Бабушкиным рецептам" готовится всего 10 минут – вы можете сделать его даже когда гости на пороге. Такая легкая выпечка к чаю точно порадует ваших друзей.

Как приготовить шоколадное печенье

Ингредиенты:

крахмал кукурузный – 2 ст. л.;

мука – 2 ст. л.;

молочный или темный шоколад – 1.5 плитки.

Способ приготовления:

Муку и крахмал хорошенько смешиваем, просеиваем в глубокую тарелку. Шоколад ломаем кусочками и растапливаем. Скорее это сделать в микроволновке. Жидкий шоколад вливаем в муку с крахмалом и вымешиваем ложкой до однородности. На противень застилаем бумагу, смазываем маслом. Шоколадную смесь можно выкладывать на противень чайной ложкой. Можно воспользоваться кондитерским мешком. Выпекать печенье нужно 10 минут при 160-170 градусах. Готовое печенье переложить на тарелку и дать немного остыть. По желанию можно собрать их по две штуки, сделав прослойку между ними из шоколадной глазури.

Если у вас есть немного больше времени — можно приготовить шарлотку. Для этого вам даже теста не нужно замешивать.