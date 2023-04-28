Редис - в салат, а листья в соус: как приготовить изысканную заправку за пару минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не выбрасывайте листья редиса — из них можно приготовить отличный соус
Весной нам хочется чего-то витаминного, свежего и хрустящего. Именно здесь нас выручит редис — полезный весенний овощ. Его корнеплоды содержат много витаминов и минеральных веществ. Это делает овощ полезным ингредиентом для салатов и разнообразных закусок. Сочный, хрустящий редис с легким горчичным вкусом — прекрасное дополнение к практически любому блюду..
Однако мало кто знает, что листья редиса также можно употреблять и готовить из них вкусные блюда. Вместе с "Мета" поделимся рецептом оригинально соуса, который подойдет для салатов и гренок. Близким точно понравится такое оригинальное блюдо.
Как приготовить соус из листьев редиса
Ингредиенты:
- листья редиса — 1 пучок;
- чеснок — 1 зубчик;
- жареные семечки подсолнечника — 3 ст. л;
- тертый сыр пармезан — 3 ст. л;
- масло растительное — 100-150 мл;
- цедра и сок 1/4 лимона;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помыть и порезать листья редиса.
- Смешать все необходимые ингредиенты в чаше блендера.
- Взбить до однородности.
- Готовый соус подавать, намазав на гренки, или как дополнение к любимым блюдам. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как полезнее употреблять редис — чищеным или нет. Таким образом вы обезопасите себя от нитратов.