Редис - в салат, а листья в соус: как приготовить изысканную заправку за пару минут

Не выбрасывайте листья редиса — из них можно приготовить отличный соус

Весной нам хочется чего-то витаминного, свежего и хрустящего. Именно здесь нас выручит редис — полезный весенний овощ. Его корнеплоды содержат много витаминов и минеральных веществ. Это делает овощ полезным ингредиентом для салатов и разнообразных закусок. Сочный, хрустящий редис с легким горчичным вкусом — прекрасное дополнение к практически любому блюду..

Однако мало кто знает, что листья редиса также можно употреблять и готовить из них вкусные блюда. Вместе с "Мета" поделимся рецептом оригинально соуса, который подойдет для салатов и гренок. Близким точно понравится такое оригинальное блюдо.

Как приготовить соус из листьев редиса

Ингредиенты:

листья редиса — 1 пучок;

чеснок — 1 зубчик;

жареные семечки подсолнечника — 3 ст. л;

тертый сыр пармезан — 3 ст. л;

масло растительное — 100-150 мл;

цедра и сок 1/4 лимона;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Помыть и порезать листья редиса. Смешать все необходимые ингредиенты в чаше блендера. Взбить до однородности. Готовый соус подавать, намазав на гренки, или как дополнение к любимым блюдам. Приятного аппетита!

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