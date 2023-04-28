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Стоит только отвернутся - и ее съедят: рецепт идеального запеченного картофеля

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Порадуйте близких запеченным картофелем
Порадуйте близких запеченным картофелем. Фото gk-press.if.ua

Лучший запеченный картофель готовится только так!

Картофель относится к тем продуктам, без которых редко обходится кухня. Готовить его можно как угодно – все зависит от фантазии: сегодня жареный картофель, завтра пюре, послезавтра – во фритюре. Но отварные гарниры быстро приедаются, а регулярное употребление жареной или фри вредит здоровью.

Поэтому сегодня мы приготовим запеченный картофель по рецепту "СОДа". Она будет настолько нежный и приятный вкус, что сведет с ума любого. Это именно тот вариант, когда блюдо мгновенно съедается, потому что очень вкусное.

Как приготовить запеченный картофель

Ингредиенты:

  • 800 г картофеля
  • 60-100 г тертого творога
  • 1 ст. л. горчицы в зернах
  • 2 ст. л. масла
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. гранулированного чеснока.

Способ приготовления:

  1. Картофель помойте и посушите.
  2. Нарежьте ее полосками – каждую картофелину разделите на 8 частей. Сложите в миску, добавьте соль, сухой гранулированный чеснок, горчицу, растительное масло, натертый на мелкой терке сыр. Все тщательно перемешайте.
  3. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом. Запекайте блюдо в течение 35 минут при температуре 180-200 градусов до золотистой корочки со всех сторон.
  4. Переложите в тарелку и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Если вы любитель картофеля, то запеченный картофель с грибной начинкой — именно для вас. Это вкусный и сытный обед из того, что есть в холодильнике

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