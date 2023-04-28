Стоит только отвернутся - и ее съедят: рецепт идеального запеченного картофеля

Лучший запеченный картофель готовится только так!

Картофель относится к тем продуктам, без которых редко обходится кухня. Готовить его можно как угодно – все зависит от фантазии: сегодня жареный картофель, завтра пюре, послезавтра – во фритюре. Но отварные гарниры быстро приедаются, а регулярное употребление жареной или фри вредит здоровью.

Поэтому сегодня мы приготовим запеченный картофель по рецепту "СОДа". Она будет настолько нежный и приятный вкус, что сведет с ума любого. Это именно тот вариант, когда блюдо мгновенно съедается, потому что очень вкусное.

Как приготовить запеченный картофель

Ингредиенты:

800 г картофеля

60-100 г тертого творога

1 ст. л. горчицы в зернах

2 ст. л. масла

1 ч. л. соли

1 ч. л. гранулированного чеснока.

Способ приготовления:

Картофель помойте и посушите. Нарежьте ее полосками – каждую картофелину разделите на 8 частей. Сложите в миску, добавьте соль, сухой гранулированный чеснок, горчицу, растительное масло, натертый на мелкой терке сыр. Все тщательно перемешайте. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом. Запекайте блюдо в течение 35 минут при температуре 180-200 градусов до золотистой корочки со всех сторон. Переложите в тарелку и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Если вы любитель картофеля, то запеченный картофель с грибной начинкой — именно для вас. Это вкусный и сытный обед из того, что есть в холодильнике