Пять минут - и готово: рецепт бюджетного салата, для которого даже варить ничего не нужно
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Пару минут — и блюдо готово
Салаты – самая разная категория кулинарных блюд. Каждая хозяйка всегда мечтает приготовить их быстро и вкусно, удивить гостей красивым и оригинальным салатом.
Вместе с "Бабушкиными рецептами" предлагаем приготовить салат "Хрустящая минутка". Готовится он быстро и просто – для этого даже не нужно ничего варить. Кушанье получается чрезвычайно аппетитным, с пикантным загадочным вкусом. Такая закуска идеально подходит для торжественного ужина в семейном кругу или большого праздничного застолья. Именно таким салатом хочется наслаждаться снова и снова!
Как приготовить салат "Хрустящая минутка"
Ингредиенты:
- маринованный огурец – шт.;
- консервированная кукуруза – 150 г;
- свежий огурец – 1 шт.;
- консервированный горошек – 150 г;
- морковь – 1 шт.;
- колбаса – 150 г.
Способ приготовления:
- Нарезаем маленькими тонкими брусочками маринованный и свежий огурец и колбасу.
- Измельчаем на крупной терке морковь и огурец – после измельчения его нужно будет отжать от лишней жидкости.
- На тарелку выкладываем отдельно маринованный и свежий огурец, консервированные горошек и кукурузу, морковь и колбасу.
- Заправляем ингредиенті майонезом или сметаной, тщательно перемешиваем.
Майонез к этому салату можно приготовить и дома. Три ингредиента — и полезная заправка готова.