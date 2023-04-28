Пять минут - и готово: рецепт бюджетного салата, для которого даже варить ничего не нужно

Пару минут — и блюдо готово

Салаты – самая разная категория кулинарных блюд. Каждая хозяйка всегда мечтает приготовить их быстро и вкусно, удивить гостей красивым и оригинальным салатом.

Вместе с "Бабушкиными рецептами" предлагаем приготовить салат "Хрустящая минутка". Готовится он быстро и просто – для этого даже не нужно ничего варить. Кушанье получается чрезвычайно аппетитным, с пикантным загадочным вкусом. Такая закуска идеально подходит для торжественного ужина в семейном кругу или большого праздничного застолья. Именно таким салатом хочется наслаждаться снова и снова!

Как приготовить салат "Хрустящая минутка"

Ингредиенты:

маринованный огурец – шт.;

консервированная кукуруза – 150 г;

свежий огурец – 1 шт.;

консервированный горошек – 150 г;

морковь – 1 шт.;

колбаса – 150 г.

Способ приготовления:

Нарезаем маленькими тонкими брусочками маринованный и свежий огурец и колбасу. Измельчаем на крупной терке морковь и огурец – после измельчения его нужно будет отжать от лишней жидкости. На тарелку выкладываем отдельно маринованный и свежий огурец, консервированные горошек и кукурузу, морковь и колбасу. Заправляем ингредиенті майонезом или сметаной, тщательно перемешиваем.

Майонез к этому салату можно приготовить и дома. Три ингредиента — и полезная заправка готова.