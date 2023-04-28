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Вы больше не будете есть борщ с хлебом: рецепт лучших пампушек с чесноком

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Только попробуйте – и всегда будете готовить их по этому рецепту
Только попробуйте – и всегда будете готовить их по этому рецепту. Фото Домашние рецепты

Ароматная, пышная выпечка просто тает во рту

Традиционно ни один невероятный красный борщ не обходится без пампушек с чесноком. Но часто мы ленимся их печь. Рассказываем, как приготовить пышные пончики. Они получаются настолько вкусными, что вы будете печь их каждый день.

Еще когда они пекутся, ароматы разносятся по всему дому и провоцируют аппетит. Рецептом поделились на портале Meta.ua.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 400 г;
  • Вода — 150 мл;
  • Дрожжи живые – 10 г;
  • Масло растительное – 2 ст.л;
  • Сахар-песок — 1 ст.л;
  • Соль – 0,5 ч.л.

Для смазки:

  • Вода – 2 ст.л;
  • Масло растительное – 2 ст.л;
  • Чеснок – 3 зубчика;
  • Укроп – 40 г;
  • Соль – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Просеянную муку смешиваем с дрожжами, солью и сахаром. В центре муки делаем небольшое углубление и вливаем слегка теплую чистую воду.
  2. Замешиваем тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Соберите его в шар, положите в миску и накройте. Оставьте в теплом месте, чтобы оно поднялось вдвое. Обычно это занимает около часа.
  3. Смазываем руки маслом и делим тесто на 15 кусочков. С каждого скатываем шарик и выкладываем на смазанный или покрытый пергаментом противень.
  4. Будущие пончики выкладываем на достаточном расстоянии друг от друга. Накройте их чистым полотенцем и оставьте еще примерно на 20 минут.
  5. Противень поставьте в разогретую до 190 градусов духовку. Выпекайте до румяной корочки. Время готовности – примерно 30 минут.
  6. В это время чеснок пропускаем через пресс. Смешиваем его с мелко нарубленным укропом, маслом, водой и солью. Как только достанете булочки, сразу щедро смажьте их чесночной смесью.

Рецепт максимально прост, но пончики за ним получаются просто невероятными. На всякий случай перед приготовлением ознакомьтесь с распространенными ошибками, которые допускают в работе с дрожжевым тестом.

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#Рецепт #Борщ #Выпечка #Пышки