Вы больше не будете есть борщ с хлебом: рецепт лучших пампушек с чесноком
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Ароматная, пышная выпечка просто тает во рту
Традиционно ни один невероятный красный борщ не обходится без пампушек с чесноком. Но часто мы ленимся их печь. Рассказываем, как приготовить пышные пончики. Они получаются настолько вкусными, что вы будете печь их каждый день.
Еще когда они пекутся, ароматы разносятся по всему дому и провоцируют аппетит. Рецептом поделились на портале Meta.ua.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 400 г;
- Вода — 150 мл;
- Дрожжи живые – 10 г;
- Масло растительное – 2 ст.л;
- Сахар-песок — 1 ст.л;
- Соль – 0,5 ч.л.
Для смазки:
- Вода – 2 ст.л;
- Масло растительное – 2 ст.л;
- Чеснок – 3 зубчика;
- Укроп – 40 г;
- Соль – щепотка.
Способ приготовления:
- Просеянную муку смешиваем с дрожжами, солью и сахаром. В центре муки делаем небольшое углубление и вливаем слегка теплую чистую воду.
- Замешиваем тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Соберите его в шар, положите в миску и накройте. Оставьте в теплом месте, чтобы оно поднялось вдвое. Обычно это занимает около часа.
- Смазываем руки маслом и делим тесто на 15 кусочков. С каждого скатываем шарик и выкладываем на смазанный или покрытый пергаментом противень.
- Будущие пончики выкладываем на достаточном расстоянии друг от друга. Накройте их чистым полотенцем и оставьте еще примерно на 20 минут.
- Противень поставьте в разогретую до 190 градусов духовку. Выпекайте до румяной корочки. Время готовности – примерно 30 минут.
- В это время чеснок пропускаем через пресс. Смешиваем его с мелко нарубленным укропом, маслом, водой и солью. Как только достанете булочки, сразу щедро смажьте их чесночной смесью.
Рецепт максимально прост, но пончики за ним получаются просто невероятными. На всякий случай перед приготовлением ознакомьтесь с распространенными ошибками, которые допускают в работе с дрожжевым тестом.