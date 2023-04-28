Из трех ингредиентов: сыр можно сделать дома, и очень просто

Вы перестанете покупать сыр в магазине

Твердый сыр – ингредиент многих повседневных блюд – от горячих бутербродов и до разнообразных салатов. Однако цены на него зашкаливают. Рассказываем, как приготовить вкусный сыр дома.

Процесс не займет ни много времени, ни усилий. Да и продукты нужны только базовые. Рецептом поделились на портале "Стайлер".

Ингредиенты:

3 литра молока

6 столовых ложек уксуса (или лимонного сока)

1 столовая ложка соли

Специи – базилик, зелень, сушеные томаты – по желанию

Способ приготовления:

В кастрюлю наливаем молоко, почти доводим его до кипения. Уксус раздельно смешиваем с тремя столовыми ложками воды и выливаем в молоко. Специи можно добавить туда же. Как только появилась сыворотка, а сыр начинает собираться в комки, процедите его и выложите на сито с марлей в два слоя. Сырный шарик кладем под небольшой пресс и ждем, пока продукт остынет. Затем его следует поставить в холодильник вместе с прессом.

Готовность такого сыра – от 12 часов. Он очень вкусен и станет отличным дополнением, например, к вкусной овощной запекане.