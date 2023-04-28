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Втрое вкуснее магазинного: сгущенка за 15 минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Вы удивитесь, как это просто
Вы удивитесь, как это просто. Фото apostrophe.ua

Готовится так просто, что вы больше не будете покупать магазинное

Сгущенка – любимый вкус с детства. Сгущенка многими до сих пор воспринимается не только как составная часть таких десертов, как сладкие орешки из песочного теста, но и как вполне самостоятельные сладости.

А еще ее можно приготовить своими руками. Это очень просто, особенно если пользоваться рецептом, которым поделились на портале "Главред".

Ингредиенты:

  • 300 мл молока
  • 300 грамм сахарной пудры
  • 30 граммов сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Выбираем небольшую кастрюлю, в которой мы будем готовить сгущенку. Высыпаем туда пудру и выливаем молоко. Все перемешиваем, используя деревянную лопатку.
  2. Ставим смесь на небольшой огонь и добавляем сливочное масло. Смесь постоянно помешиваем.
  3. Когда молоко начнет закипать, немного увеличиваем огонь и варим еще в течение 10 минут. Не забываем постоянно помешивать смесь. Если молочная масса будет очень сильно пениться, огонь нужно немного убавить.
  4. Через 10 минут убираем кастрюлю из огня и помещаем в ледяную воду на несколько минут. Таким образом сгущенка гораздо быстрее остынет и загустеет.

Как только смесь загустеет, переливаем ее в баночку и закрываем крышкой. Храним сгущенку в холодильнике. Достаем, когда есть повод – такой, как вкусный вафельный торт с арахисом.

Теги:
#Рецепт #Сгущенное молоко