Втрое вкуснее магазинного: сгущенка за 15 минут

Готовится так просто, что вы больше не будете покупать магазинное

Сгущенка – любимый вкус с детства. Сгущенка многими до сих пор воспринимается не только как составная часть таких десертов, как сладкие орешки из песочного теста, но и как вполне самостоятельные сладости.

А еще ее можно приготовить своими руками. Это очень просто, особенно если пользоваться рецептом, которым поделились на портале "Главред".

Ингредиенты:

300 мл молока

300 грамм сахарной пудры

30 граммов сливочного масла

Способ приготовления:

Выбираем небольшую кастрюлю, в которой мы будем готовить сгущенку. Высыпаем туда пудру и выливаем молоко. Все перемешиваем, используя деревянную лопатку. Ставим смесь на небольшой огонь и добавляем сливочное масло. Смесь постоянно помешиваем. Когда молоко начнет закипать, немного увеличиваем огонь и варим еще в течение 10 минут. Не забываем постоянно помешивать смесь. Если молочная масса будет очень сильно пениться, огонь нужно немного убавить. Через 10 минут убираем кастрюлю из огня и помещаем в ледяную воду на несколько минут. Таким образом сгущенка гораздо быстрее остынет и загустеет.

Как только смесь загустеет, переливаем ее в баночку и закрываем крышкой. Храним сгущенку в холодильнике. Достаем, когда есть повод – такой, как вкусный вафельный торт с арахисом.