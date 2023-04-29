Оладьи, которых всегда будет мало: потрясающий рецепт бюджетного блюда

Немного времени — и блюдо готово!

Как можно приготовить печень? Ее можно тушить со сметаной или приготовить закусочный торт, а можно сделать невероятно вкусные печеночные оладьи.

Этот простой рецепт печеночных оладий по рецепту Shuba подойдет и для праздника, и для обычного дня. Для блюда можно использовать говяжью, свиную или куриную печень. Лучше всего выбирать именно куриную — именно она сделает оладьи более мягкими.

Как приготовить печеночные оладьи

Ингредиенты на 5 порций:

печень куриная — 300 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.

яйца — 1 шт.;

мука гречневая — 5 ст. л.;

сметана — 100 г;

масло подсолнечное — 4 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Печень помойте, удалите плёнки и порежьте кусочками. Лук почистите и разрежьте на 4 части, морковь почистите, помойте и нарежьте кружочками. Печень, лук и морковь пропустите через мясорубку. Добавьте яйцо, 2 ст. л. сметаны, муку, соль, перец и хорошо перемешайте. Оставьте на 5 минут. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выкладывайте массу на сковороду с помощью столовой ложки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяности. Оладьи из печени лучше всего подавать горячими со сметаной.

"Телеграф" ранее рассказывал, как лучше всего подготовить куриную печень к приготовлению. Несколько нюансов — и продукт готов!