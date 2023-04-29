Оладьи, которых всегда будет мало: потрясающий рецепт бюджетного блюда
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Немного времени — и блюдо готово!
Как можно приготовить печень? Ее можно тушить со сметаной или приготовить закусочный торт, а можно сделать невероятно вкусные печеночные оладьи.
Этот простой рецепт печеночных оладий по рецепту Shuba подойдет и для праздника, и для обычного дня. Для блюда можно использовать говяжью, свиную или куриную печень. Лучше всего выбирать именно куриную — именно она сделает оладьи более мягкими.
Как приготовить печеночные оладьи
Ингредиенты на 5 порций:
- печень куриная — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.
- яйца — 1 шт.;
- мука гречневая — 5 ст. л.;
- сметана — 100 г;
- масло подсолнечное — 4 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Печень помойте, удалите плёнки и порежьте кусочками. Лук почистите и разрежьте на 4 части, морковь почистите, помойте и нарежьте кружочками.
- Печень, лук и морковь пропустите через мясорубку. Добавьте яйцо, 2 ст. л. сметаны, муку, соль, перец и хорошо перемешайте. Оставьте на 5 минут.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и выкладывайте массу на сковороду с помощью столовой ложки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяности.
- Оладьи из печени лучше всего подавать горячими со сметаной.
"Телеграф" ранее рассказывал, как лучше всего подготовить куриную печень к приготовлению. Несколько нюансов — и продукт готов!