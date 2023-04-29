Два ингредиента и пару минут времени: рецепт бананового десерта, от которого никто не сможет отказаться (видео)

Осторожно — дети будут просить такой десерт постоянно

Вкусный и неповторимый десерт не обязательно должен быть сложным и многокомпонентным. Можно выбрать всего 2 ингредиента — и из них получится бомбический взрыв вкуса.

Идеей приготовления элементарного бананового десерта с шоколадом поделилась футблогер Кристина Кей (kristinakey.blog) в Инстаграме. Только из шоколада и банана выходит бюджетное сладкое блюдо, на приготовление которого вы потратите максимально мало времени. Уверены, что таким десертом с удовольствием полакомятся дети.

Как приготовить банановый десерт

Ингредиенты:

бананы;

плитка шоколада с орешками.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку на 180°C. Очистите верхнюю часть банана, заверните кожуру в рулетик и закрепите зубочисткой. Возьмите нож и осторожно прорежьте в банане отверстие. Внутрь надреза положите шоколад. Положите банан на противень или форму, начинкой вверх. При желании можно сделать бортики из пергамента. Отправляем в духовку на 10 минут. Режим конвенции Кушать можно сразу из кожуры ложкой, или достать мякоть и подать в тарелке. Приятного аппетита!

Если ваши дети любят бананы, можно их пожарить. Такое блюдо быстро готовится и еще быстрее исчезает.