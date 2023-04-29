Два ингредиента и пару минут времени: рецепт бананового десерта, от которого никто не сможет отказаться (видео)
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Осторожно — дети будут просить такой десерт постоянно
Вкусный и неповторимый десерт не обязательно должен быть сложным и многокомпонентным. Можно выбрать всего 2 ингредиента — и из них получится бомбический взрыв вкуса.
Идеей приготовления элементарного бананового десерта с шоколадом поделилась футблогер Кристина Кей (kristinakey.blog) в Инстаграме. Только из шоколада и банана выходит бюджетное сладкое блюдо, на приготовление которого вы потратите максимально мало времени. Уверены, что таким десертом с удовольствием полакомятся дети.
Как приготовить банановый десерт
Ингредиенты:
- бананы;
- плитка шоколада с орешками.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку на 180°C.
- Очистите верхнюю часть банана, заверните кожуру в рулетик и закрепите зубочисткой.
- Возьмите нож и осторожно прорежьте в банане отверстие. Внутрь надреза положите шоколад.
- Положите банан на противень или форму, начинкой вверх. При желании можно сделать бортики из пергамента.
- Отправляем в духовку на 10 минут. Режим конвенции
- Кушать можно сразу из кожуры ложкой, или достать мякоть и подать в тарелке. Приятного аппетита!
Если ваши дети любят бананы, можно их пожарить. Такое блюдо быстро готовится и еще быстрее исчезает.