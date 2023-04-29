Завтрак пройдет без боя: рецепт пиццы-яичницы, которую с удовольствием будут кушать даже дети
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Такое блюдо дети будут просить еще и еще
Хорошо, когда ребенок не требователен и охотно ест все, что вы готовите. Другая ситуация, когда малыши отказываются от полезных блюд — тогда маме приходится придумывать необычные рецепты.
Сегодня мы с Tishka.org приготовим блюдо, от которого вряд ли откажется ребенок — пиццу-яичницу. Ее приготовление займет немного времени, зато восторга будет море. К тому же, при ее приготовлении можно проявлять фантазию и в качестве начинки добавлять все, что есть в холодильнике.
Как приготовить пиццу-яичницу
Ингредиенты на 2 порции
Для омлета:
- 2 яйца;
- 1 ст.л. сметаны;
- 2 щепотки соли.
- Для начинки:
- 3 тонких кусочка колбасы или ветчины;
- 1/2 среднего помидора;
- 100 г твердого сыра;
- горсть оливок;
- зелень для украшения;
- 2 щепотки сухого орегано;
- 1 ст.л. растительного масла для жарки.
Способ приготовления:
- Сыр натереть на терке, разделить на 2 части. Одна часть должна быть больше, вторая — меньше.
- Для начинки нарезать колбасу или ветчину. Тонко нарезать помидоры, оливки разделить на две части.
- В глубокой тарелке перемешать яйца со сметаной и солью. Хорошо разогретую сковороду немного смазать растительным маслом и вылить взбитые яйца.
- Накрыть крышкой и жарить на среднем огне 2-3 минуты — омлет должен немного схватиться и не растекаться. Переверните.
- Теперь на горячую обжаренную сторону омлета необходимо распределить сыр из большей кучки, віложить помидоры, колбасу и сливки, посыпать маленькой частью сыра и приправить сухим орегано.
- Накрыть сковороду крышкой и обжаривать на небольшом огне при закрытой крышке 5 минут.
- Готовый омлет-пиццу положить на тарелку, украсить рукколой или базиликом.
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