Завтрак пройдет без боя: рецепт пиццы-яичницы, которую с удовольствием будут кушать даже дети

Такое блюдо дети будут просить еще и еще

Хорошо, когда ребенок не требователен и охотно ест все, что вы готовите. Другая ситуация, когда малыши отказываются от полезных блюд — тогда маме приходится придумывать необычные рецепты.

Сегодня мы с Tishka.org приготовим блюдо, от которого вряд ли откажется ребенок — пиццу-яичницу. Ее приготовление займет немного времени, зато восторга будет море. К тому же, при ее приготовлении можно проявлять фантазию и в качестве начинки добавлять все, что есть в холодильнике.

Как приготовить пиццу-яичницу

Ингредиенты на 2 порции

Для омлета:

2 яйца;

1 ст.л. сметаны;

2 щепотки соли.

Для начинки:

3 тонких кусочка колбасы или ветчины;

1/2 среднего помидора;

100 г твердого сыра;

горсть оливок;

зелень для украшения;

2 щепотки сухого орегано;

1 ст.л. растительного масла для жарки.

Способ приготовления:

Сыр натереть на терке, разделить на 2 части. Одна часть должна быть больше, вторая — меньше. Для начинки нарезать колбасу или ветчину. Тонко нарезать помидоры, оливки разделить на две части. В глубокой тарелке перемешать яйца со сметаной и солью. Хорошо разогретую сковороду немного смазать растительным маслом и вылить взбитые яйца. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне 2-3 минуты — омлет должен немного схватиться и не растекаться. Переверните. Теперь на горячую обжаренную сторону омлета необходимо распределить сыр из большей кучки, віложить помидоры, колбасу и сливки, посыпать маленькой частью сыра и приправить сухим орегано. Накрыть сковороду крышкой и обжаривать на небольшом огне при закрытой крышке 5 минут. Готовый омлет-пиццу положить на тарелку, украсить рукколой или базиликом.

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