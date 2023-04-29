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Завтрак пройдет без боя: рецепт пиццы-яичницы, которую с удовольствием будут кушать даже дети

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Отличный вариант для детей - пицца-омлет
Отличный вариант для детей - пицца-омлет. Фото showbiz.today.ua

Такое блюдо дети будут просить еще и еще

Хорошо, когда ребенок не требователен и охотно ест все, что вы готовите. Другая ситуация, когда малыши отказываются от полезных блюд — тогда маме приходится придумывать необычные рецепты.

Сегодня мы с Tishka.org приготовим блюдо, от которого вряд ли откажется ребенок — пиццу-яичницу. Ее приготовление займет немного времени, зато восторга будет море. К тому же, при ее приготовлении можно проявлять фантазию и в качестве начинки добавлять все, что есть в холодильнике.

Как приготовить пиццу-яичницу

Ингредиенты на 2 порции

Для омлета:

  • 2 яйца;
  • 1 ст.л. сметаны;
  • 2 щепотки соли.
  • Для начинки:
  • 3 тонких кусочка колбасы или ветчины;
  • 1/2 среднего помидора;
  • 100 г твердого сыра;
  • горсть оливок;
  • зелень для украшения;
  • 2 щепотки сухого орегано;
  • 1 ст.л. растительного масла для жарки.

Способ приготовления:

  1. Сыр натереть на терке, разделить на 2 части. Одна часть должна быть больше, вторая — меньше.
  2. Для начинки нарезать колбасу или ветчину. Тонко нарезать помидоры, оливки разделить на две части.
  3. В глубокой тарелке перемешать яйца со сметаной и солью. Хорошо разогретую сковороду немного смазать растительным маслом и вылить взбитые яйца.
  4. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне 2-3 минуты — омлет должен немного схватиться и не растекаться. Переверните.
  5. Теперь на горячую обжаренную сторону омлета необходимо распределить сыр из большей кучки, віложить помидоры, колбасу и сливки, посыпать маленькой частью сыра и приправить сухим орегано.
  6. Накрыть сковороду крышкой и обжаривать на небольшом огне при закрытой крышке 5 минут.
  7. Готовый омлет-пиццу положить на тарелку, украсить рукколой или базиликом.

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#Рецепт #Пицца #Омлет #Готовим дома