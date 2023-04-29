Не рецепт, а находка: рецепт кофейного чизкейка, которого всегда будет мало
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Немножко кофе — и ваш десерт станет еще вкуснее
Чизкейк — классическое блюдо американской кухни, которое прочно вошло в меню кафешек всего мира. Его достаточно просто готовить, а в результате получается невероятно вкусный и нежный десерт.
По рецепту "Жіночого світу" на изготовление чизкейка вы потратите совсем немного сил, но в итоге к чаю у вас получится море удовольствия. Такая сладость точно станет любимой в вашей семье.
Как приготовить кофейный чизкейк
Ингредиенты:
- 4 ст. л. растопленного сливочного масла;
- 20 шт. шоколадного печенья;
- 900 гр. сливочного сыра;
- 1 ч. л ванили;
- 1 стакан сахара;
- 1л. сливок;
- 6 теплых желатиновых листьев;
- 340 гр. растопленного темного шоколада;
- 2 ч. л. кофе.
Способ приготовления:
- Положите шоколадное печенье в пакет и с помощью скалки превратите его в крошки.
- Смешайте измельченное печенье со сливочным маслом.
- Выложите массу на дно смазанной сливочным маслом формы. Уложите в холодильник.
- Смешайте в отдельной емкости сахар, ваниль и сливочный творог до однородной массы. Разогрейте и добавьте к нему желатин, перемешайте.
- Разделите тесто на 4 части: 250 г; 500 гр; 600 гр; 700 гр. В наименьшую часть положите четыре большие ложки растопленного шоколада, в 500-граммовую – 3 ложки, в 600-граммовую – 2, а в самую большую не нужно шоколада вообще. У вас должны получиться четыре разноцветные части.
- Вытащите тесто из холодильника и начните поочередно заливать желатиновую смесь. Начните с белого основания без шоколада, а затем двигайтесь по мере концентрации цвета. Завершающий слой будет темнее. Обязательно выливайте смесь в центр будущего чизкейка.
- В один из слоев добавьте кофе.
- Накройте фольгой торт и отправьте в холодильник на 4 часа.
Если вам захотелось "чизкейкного" разнообразия — попробуйте мандариновый десерт. Готовится торт просто, но однозначно он станет хитом вашего стола.