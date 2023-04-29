Не рецепт, а находка: рецепт кофейного чизкейка, которого всегда будет мало

Немножко кофе — и ваш десерт станет еще вкуснее

Чизкейк — классическое блюдо американской кухни, которое прочно вошло в меню кафешек всего мира. Его достаточно просто готовить, а в результате получается невероятно вкусный и нежный десерт.

По рецепту "Жіночого світу" на изготовление чизкейка вы потратите совсем немного сил, но в итоге к чаю у вас получится море удовольствия. Такая сладость точно станет любимой в вашей семье.

Как приготовить кофейный чизкейк

Ингредиенты:

4 ст. л. растопленного сливочного масла;

20 шт. шоколадного печенья;

900 гр. сливочного сыра;

1 ч. л ванили;

1 стакан сахара;

1л. сливок;

6 теплых желатиновых листьев;

340 гр. растопленного темного шоколада;

2 ч. л. кофе.

Способ приготовления:

Положите шоколадное печенье в пакет и с помощью скалки превратите его в крошки. Смешайте измельченное печенье со сливочным маслом. Выложите массу на дно смазанной сливочным маслом формы. Уложите в холодильник. Смешайте в отдельной емкости сахар, ваниль и сливочный творог до однородной массы. Разогрейте и добавьте к нему желатин, перемешайте. Разделите тесто на 4 части: 250 г; 500 гр; 600 гр; 700 гр. В наименьшую часть положите четыре большие ложки растопленного шоколада, в 500-граммовую – 3 ложки, в 600-граммовую – 2, а в самую большую не нужно шоколада вообще. У вас должны получиться четыре разноцветные части. Вытащите тесто из холодильника и начните поочередно заливать желатиновую смесь. Начните с белого основания без шоколада, а затем двигайтесь по мере концентрации цвета. Завершающий слой будет темнее. Обязательно выливайте смесь в центр будущего чизкейка. В один из слоев добавьте кофе. Накройте фольгой торт и отправьте в холодильник на 4 часа.

Если вам захотелось "чизкейкного" разнообразия — попробуйте мандариновый десерт. Готовится торт просто, но однозначно он станет хитом вашего стола.