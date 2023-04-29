Накормит целую толпу голодных родственников: рецепт изумительной тушеной капусты с колбасой и яйцами

Блюдо, которое полюбят даже дети

Хотите порадовать своих родным вкусным и ароматным гарниром? Тогда приготовьте фантастически ароматную и божественно вкусную тушеную капусту. В ней соединились множество вкусов: легкая сладкая нотка лука и моркови, сытность капусты и аромат всех специй. В этом блюде все ингредиенты формируют идеальный вкус.

Тушеная капуста с колбасой и яйцами по рецепту Shuba — блюдо простое и сытное блюдо. Именно поэтому оно способно накормить целую толпу голодных родственников.

Как приготовить тушеную капусту с колбасой и яйцами

Ингредиенты на 4 порции:

капуста белокочанная — 600 г;

лук репчатый — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

паста томатная — 2 ст. л.;

масло подсолнечное — 2 ст. л.;

колбаса — 400 г;

яйца — 4 шт.;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Лук и морковь очистите и промойте. Лук нарежьте кубиками, морковь — соломкой. Обжарьте в 1 ст. л. масла до золотистого цвета. Выложите в тарелку. Капусту тонко нашинкуйте, положите в разогретую с маслом сковороду, посолите и поперчите. Влейте пару ложек воды и тушите под крышкой 30 минут. Затем добавьте к ней лук с морковью. Томатную пасту разведите 40 мл воды, посолите и поперчите. Добавьте к овощам, перемешайте и потушите 5 минут. Колбасу нарежьте кубиками и отдельно обжарьте ее в 1 ст. л. масла до зарумянивания. Добавьте колбасу в капусту, перемешайте и тушите вместе 15 минут. Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут. Охладите, очистите и нарежьте кубиками. Капусту выложите на блюдо, украсьте кубиками яиц и зеленью.

Любите капусту? Тогда рецепт панского драника именно для вас. Таким одним наестся вся семья.