Торт готов уже через 10 минут: нежный десерт из доступных ингредиентов
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Вкусный, а главное, простой десерт
Все любят десерты, но часто на это не остается времени. На выручку приходят быстрые торты без выпечки. Если вы уже пробовали шоколадный пирог с сырным кремом, обязательно попробуйте этот нежный молочный десерт с карамельным соусом.
Он готовится всего десять минут. Остается только дождаться, пока все слои не застынут – и нежный десерт готов, передают "Патриоты Украины".
Ингредиенты:
- 125 г сливочного масла
- 1 стакан муки (200 мл)
- 1 литр молока
- 1 стакан сахара
- 1 пакет ванилина
- фундук, грецкий орех
Для карамельного соуса:
- 1 стакан воды
- 1 столовая ложка крахмала
- пол стакана сахара + половина стакана воды (100 мл)
Способ приготовления:
- В кастрюле топим сливочное масло, добавляем муку, тщательно перемешиваем. Добавим молоко и сахар и варим на слабом огне, постоянно помешивая до загустения. Добавляем ванилин. Если есть комочки, их лучше перебить блендером.
- Массу выливаем в стеклянную форму, когда остынет – ставим в холодильник. В отдельной тарелке разводим 1 столовую ложку крахмала в стакане воды.
- На сковороде растапливаем сахар, вливаем 100 мл воды и варим карамель. Добавляем смесь из крахмала и варим еще несколько минут до загустения.
- Вынимаем форму из холодильника, выливаем карамельный соус и отправляем снова в холодильник на 3-4 часа. Посыпаем десерт измельченными орехами и наслаждаемся.
Десерт получается нежным с кремовой текстурой и интересным карамельным вкусом. А в следующий раз приготовьте интересный банановый десерт с шоколадом.