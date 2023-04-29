Торт готов уже через 10 минут: нежный десерт из доступных ингредиентов

Вкусный, а главное, простой десерт

Все любят десерты, но часто на это не остается времени. На выручку приходят быстрые торты без выпечки. Если вы уже пробовали шоколадный пирог с сырным кремом, обязательно попробуйте этот нежный молочный десерт с карамельным соусом.

Он готовится всего десять минут. Остается только дождаться, пока все слои не застынут – и нежный десерт готов, передают "Патриоты Украины".

Ингредиенты:

125 г сливочного масла

1 стакан муки (200 мл)

1 литр молока

1 стакан сахара

1 пакет ванилина

фундук, грецкий орех

Для карамельного соуса:

1 стакан воды

1 столовая ложка крахмала

пол стакана сахара + половина стакана воды (100 мл)

Способ приготовления:

В кастрюле топим сливочное масло, добавляем муку, тщательно перемешиваем. Добавим молоко и сахар и варим на слабом огне, постоянно помешивая до загустения. Добавляем ванилин. Если есть комочки, их лучше перебить блендером. Массу выливаем в стеклянную форму, когда остынет – ставим в холодильник. В отдельной тарелке разводим 1 столовую ложку крахмала в стакане воды. На сковороде растапливаем сахар, вливаем 100 мл воды и варим карамель. Добавляем смесь из крахмала и варим еще несколько минут до загустения. Вынимаем форму из холодильника, выливаем карамельный соус и отправляем снова в холодильник на 3-4 часа. Посыпаем десерт измельченными орехами и наслаждаемся.

Десерт получается нежным с кремовой текстурой и интересным карамельным вкусом. А в следующий раз приготовьте интересный банановый десерт с шоколадом.