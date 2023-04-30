Рецепт необычной медовой яичницы: лучшее, что может быть на завтрак

Пару ингредиентов — и вы не узнаете блюдо.

Яичница является самым популярным блюдом на завтрак, поскольку не требует много времени на приготовление. Привычная и любимая яичница может каждый раз получаться по-новому благодаря разным ингредиентам. Каждая хозяйка наверняка знает, как ее разнообразить.

Казалось бы, кто не знает как приготовить яичницу? Раскалил сковородку, капнул масла, разбил яйцо и блюдо готово. Однако изобилие рецептов этого вроде простого блюда удивляет. Например, сегодня мы попробуем приготовить традиционное блюдо острова Сан-Андрес в Колумбии — медовую яичницу по рецепту Shuba. Несмотря на разнообразие морепродуктов и блюд из них, такое блюдо считается вкуснейшим завтраком.

Как приготовить медовую яичницу

Ингредиенты:

яйца куриные — 2 шт.;

масло сливочное — 1 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте масло на сковороде на среднем огне, вбейте яйца и полейте медом, быстро посыпав солью. Готовьте 2-3 минуты, пока желтки не загустеют.

Попробуйте — и вы будете удивлены, как сочетание сладкого и соленого создает совсем другой вкус.

Яичницу можно приготовить даже без подсолнечного масла. С помощью пекарской бумаги и помидора можно приготовить не менее вкусный завтрак.