Закуска на миллион: рецепт "пивных" грибов в кляре
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Немножко времени — и вкуснейшее блюдо на столе
Дружеские посиделки, деловая встреча или вечерний просмотр фильма под пледом — разнообразные закуски должны быть под рукой на любом мероприятии. Чаще всего их готовят из сыра, овощей, из рыбы или мяса.
Сегодня мы вместе с Shuba попробуем приготовить грибы в кляре — прекрасный вариант быстрой закуски или гарнира к основным блюдам. Для блюда лучше выбирать средние шампиньоны: слишком маленькие во время жарки заметно уменьшаются в размерах, а вот большие — просто не прожарятся. Не забудьте обвалять их в муке — это поможет кляру держаться на грибах.
Как приготовить "пивные" грибы в кляре
Ингредиенты:
- шампиньоны — 450 г;
- пахта — 1/2 стакана (можно заменить нежирным кефиром);
- светлое пиво — 3/4 ст.;
- яйца куриные — 1 шт.;
- соус соевый — 1 ст. л.;
- мука пшеничная — 1.5 ст.;
- соль — 1 ч. л.;
- перец черный молотый — 1/2 ч. л.;
- чесночный порошок — 1/2 ч. л.;
- масло подсолнечное рафинированное — 6 ст.;
- панировочные сухари — 1 ст.
Способ приготовления:
- Тщательно очистите влажной тряпкой шампиньоны от грязи, промойте и высушите с помощью бумажных полотенец.
- Для кляра смешайте в миске пахту, соевый соус, пиво и яйцо. Постепенно добавляйте соль, черный перец, сухой чеснок и муку, тщательно перемешивая.
- Возьмите кастрюлю или глубокую сковороду, налейте масло и разогрейте до высокой температуры (170-180 градусов).
- Обваляйте грибы в муке, затем окуните в кляр и в панировочные сухари. Жарьте по несколько минут со всех сторон. Как только грибы обжарятся, выложите их на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло. Блюдо готово!
- Тщательно очистите влажной тряпкой шампиньоны от грязи, затем промойте и высушите с помощью бумажных полотенец.
Подавать грибы в пивном кляре можно как самостоятельное блюдо, или приготовить канапе с овощами. Блюдо также неплохо сочетается со сливочным соусом.