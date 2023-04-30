Закуска на миллион: рецепт "пивных" грибов в кляре

Немножко времени — и вкуснейшее блюдо на столе

Дружеские посиделки, деловая встреча или вечерний просмотр фильма под пледом — разнообразные закуски должны быть под рукой на любом мероприятии. Чаще всего их готовят из сыра, овощей, из рыбы или мяса.

Сегодня мы вместе с Shuba попробуем приготовить грибы в кляре — прекрасный вариант быстрой закуски или гарнира к основным блюдам. Для блюда лучше выбирать средние шампиньоны: слишком маленькие во время жарки заметно уменьшаются в размерах, а вот большие — просто не прожарятся. Не забудьте обвалять их в муке — это поможет кляру держаться на грибах.

Как приготовить "пивные" грибы в кляре

Ингредиенты:

шампиньоны — 450 г;

пахта — 1/2 стакана (можно заменить нежирным кефиром);

светлое пиво — 3/4 ст.;

яйца куриные — 1 шт.;

соус соевый — 1 ст. л.;

мука пшеничная — 1.5 ст.;

соль — 1 ч. л.;

перец черный молотый — 1/2 ч. л.;

чесночный порошок — 1/2 ч. л.;

масло подсолнечное рафинированное — 6 ст.;

панировочные сухари — 1 ст.

Способ приготовления:

Тщательно очистите влажной тряпкой шампиньоны от грязи, промойте и высушите с помощью бумажных полотенец. Для кляра смешайте в миске пахту, соевый соус, пиво и яйцо. Постепенно добавляйте соль, черный перец, сухой чеснок и муку, тщательно перемешивая. Возьмите кастрюлю или глубокую сковороду, налейте масло и разогрейте до высокой температуры (170-180 градусов). Обваляйте грибы в муке, затем окуните в кляр и в панировочные сухари. Жарьте по несколько минут со всех сторон. Как только грибы обжарятся, выложите их на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло. Блюдо готово! Тщательно очистите влажной тряпкой шампиньоны от грязи, затем промойте и высушите с помощью бумажных полотенец.

Подавать грибы в пивном кляре можно как самостоятельное блюдо, или приготовить канапе с овощами. Блюдо также неплохо сочетается со сливочным соусом.