Вкусная творожная запеканка по семейному рецепту: роскошный завтрак из доступных ингредиентов

Все ингредиенты есть под рукой.

Кажется, невозможно представить человека, который может отказаться от кусочка творожной запеканки. Это блюдо, которое просто тает во рту, словно легкое облако. Это полезный и аппетитный завтрак и хороший перекус, который можно взять с собой в дорогу или на работу.

Делать творожную запеканку по рецепту "Бабушкиных рецептов" очень просто. Готовится она просто, а результат получится просто непревзойденным. Для улучшения вкуса при смешивании всех ингредиентов можно добавить ванилин.

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты:

творог – 800 г;

сахарная пудра – 1 ст. л.;

желтки – 4 шт.;

изюм – 60 г;

манная крупа – 3 ст. л.;

соль – ½ ч. л.;

белки – 4 шт.;

сахар – 3 ст. л.;

сметана – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В творог добавить 3 желтка, сметану и соль, взбить с помощью блендера до однородности. В сырный крем высыпать манную крупу, перемешать и оставить немного набухнуть. Смешать белки с сахаром и взбить. Добавить в творог промытые изюм, а затем белковую массу. Перемешать творожную массу так, чтобы сохранить белковую консистенцию в смесь, иначе запеканка не будет пышной. Смазать форму для выпечки сливочным маслом, посыпать манной крупой. Выложить запеканку в форму, смазать поверхность желтком и выпекать при 180 градусах примерно 30-35 минут.

Запеканку можно посыпать сахарной пудрой. Лучше всего блюдо подойдет к любимому какао.