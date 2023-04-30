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Вкусная творожная запеканка по семейному рецепту: роскошный завтрак из доступных ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такая творожная запеканка понравится даже детям
Такая творожная запеканка понравится даже детям. Фото babusyni-retsepty

Все ингредиенты есть под рукой.

Кажется, невозможно представить человека, который может отказаться от кусочка творожной запеканки. Это блюдо, которое просто тает во рту, словно легкое облако. Это полезный и аппетитный завтрак и хороший перекус, который можно взять с собой в дорогу или на работу.

Делать творожную запеканку по рецепту "Бабушкиных рецептов" очень просто. Готовится она просто, а результат получится просто непревзойденным. Для улучшения вкуса при смешивании всех ингредиентов можно добавить ванилин.

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты:

  • творог – 800 г;
  • сахарная пудра – 1 ст. л.;
  • желтки – 4 шт.;
  • изюм – 60 г;
  • манная крупа – 3 ст. л.;
  • соль – ½ ч. л.;
  • белки – 4 шт.;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • сметана – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. В творог добавить 3 желтка, сметану и соль, взбить с помощью блендера до однородности.
  2. В сырный крем высыпать манную крупу, перемешать и оставить немного набухнуть.
  3. Смешать белки с сахаром и взбить.
  4. Добавить в творог промытые изюм, а затем белковую массу. Перемешать творожную массу так, чтобы сохранить белковую консистенцию в смесь, иначе запеканка не будет пышной.
  5. Смазать форму для выпечки сливочным маслом, посыпать манной крупой.
  6. Выложить запеканку в форму, смазать поверхность желтком и выпекать при 180 градусах примерно 30-35 минут.

Запеканку можно посыпать сахарной пудрой. Лучше всего блюдо подойдет к любимому какао.

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