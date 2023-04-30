Вкусная творожная запеканка по семейному рецепту: роскошный завтрак из доступных ингредиентов
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Все ингредиенты есть под рукой.
Кажется, невозможно представить человека, который может отказаться от кусочка творожной запеканки. Это блюдо, которое просто тает во рту, словно легкое облако. Это полезный и аппетитный завтрак и хороший перекус, который можно взять с собой в дорогу или на работу.
Делать творожную запеканку по рецепту "Бабушкиных рецептов" очень просто. Готовится она просто, а результат получится просто непревзойденным. Для улучшения вкуса при смешивании всех ингредиентов можно добавить ванилин.
Как приготовить творожную запеканку
Ингредиенты:
- творог – 800 г;
- сахарная пудра – 1 ст. л.;
- желтки – 4 шт.;
- изюм – 60 г;
- манная крупа – 3 ст. л.;
- соль – ½ ч. л.;
- белки – 4 шт.;
- сахар – 3 ст. л.;
- сметана – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- В творог добавить 3 желтка, сметану и соль, взбить с помощью блендера до однородности.
- В сырный крем высыпать манную крупу, перемешать и оставить немного набухнуть.
- Смешать белки с сахаром и взбить.
- Добавить в творог промытые изюм, а затем белковую массу. Перемешать творожную массу так, чтобы сохранить белковую консистенцию в смесь, иначе запеканка не будет пышной.
- Смазать форму для выпечки сливочным маслом, посыпать манной крупой.
- Выложить запеканку в форму, смазать поверхность желтком и выпекать при 180 градусах примерно 30-35 минут.
Запеканку можно посыпать сахарной пудрой. Лучше всего блюдо подойдет к любимому какао.