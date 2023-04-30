Кусочки будут таять во рту: рецепт сочного шашлыка по-грузински

Только соль и перец — и ваш шашлык идеальный

Приготовление шашлыка дело серьезное и ответственное. Но если взяться за него с умом, то можно обрадовать друзей и родных сочным и ароматным блюдом, приготовленным на мангале.

Сегодня мы приготовим шашлык по-грузински по рецепту Smach. Для этого вам даже не нужно мариновать мясо – если оно молодое, это считается лишним. Основное в этом рецепте – правильное мясо, соль и приправы.

Как приготовить шашлык по-грузински

Ингредиенты:

баранина – 1 кг;

соль – измельченный черный перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Промыть мясо, обсушить бумажными салфетками. Нарезать мясо небольшими одинаковыми кусочками 3-5 см. При желании можно зачистить продукт от пленок, удалить сухожилие и обрезать излишки жира. Мясо плотно нанизать на шампуры и поместить над углем. Количество кусочков на шампуре зависит от его длины и размеров мангала, Если куски все же оказались разными по размеру, сгруппируйте их по величине и будьте готовы снять с огня чуть раньше или позже остального шашлыка. В ходе приготовления будущий шашлык посыпают специями и разворачивают раз в несколько минут, давая каждой стороне хорошо поджариться. Главное – следить, чтобы это происходило равномерно. В среднем процесс занимает 15-30 минут, но стоит следить за внешним видом мяса.

К шашлыку можно подать сырный соус, приготовленный своими руками. Он сделает ваш шашлык идеальным.