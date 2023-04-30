Кусочки будут таять во рту: рецепт сочного шашлыка по-грузински
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Только соль и перец — и ваш шашлык идеальный
Приготовление шашлыка дело серьезное и ответственное. Но если взяться за него с умом, то можно обрадовать друзей и родных сочным и ароматным блюдом, приготовленным на мангале.
Сегодня мы приготовим шашлык по-грузински по рецепту Smach. Для этого вам даже не нужно мариновать мясо – если оно молодое, это считается лишним. Основное в этом рецепте – правильное мясо, соль и приправы.
Как приготовить шашлык по-грузински
Ингредиенты:
- баранина – 1 кг;
- соль – измельченный черный перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Промыть мясо, обсушить бумажными салфетками.
- Нарезать мясо небольшими одинаковыми кусочками 3-5 см. При желании можно зачистить продукт от пленок, удалить сухожилие и обрезать излишки жира.
- Мясо плотно нанизать на шампуры и поместить над углем. Количество кусочков на шампуре зависит от его длины и размеров мангала,
- Если куски все же оказались разными по размеру, сгруппируйте их по величине и будьте готовы снять с огня чуть раньше или позже остального шашлыка.
- В ходе приготовления будущий шашлык посыпают специями и разворачивают раз в несколько минут, давая каждой стороне хорошо поджариться. Главное – следить, чтобы это происходило равномерно.
- В среднем процесс занимает 15-30 минут, но стоит следить за внешним видом мяса.
К шашлыку можно подать сырный соус, приготовленный своими руками. Он сделает ваш шашлык идеальным.